Grève des éboueurs : combien pèsent les ordures de Toulouse ?

Une nouvelle réunion de négociations est prévue ce mercredi, entre Toulouse Métropole et les éboueurs grévistes. Depuis trois semaines, les ordures ménagères s'entassent. L'occasion de se rappeler que chaque année plus de 200.000 tonnes sont ramassées par les camions-poubelles.

Les habitants de Toulouse Métropole espèrent enfin pouvoir respirer. Trois semaines après le début de la grève des éboueurs, et alors que les ordures s'entassent dans les rues, une nouvelle réunion de négociations est prévue ce mercredi 5 janvier.

L’occasion de se demander comment sont traités les déchets de la métropole, et à quel point ils sont nombreux. En 2020, plus de 203.179 tonnes d’ordures ménagères ont ainsi été collectées par les éboueurs, c’est-à-dire ce qui ne peut pas être trié. Ça représente plus de 500 tonnes chaque jour sur l’ensemble du territoire de Toulouse Métropole !

Brûlées...

Des déchets qui sont tous brûlés. La majorité dans l’incinérateur du Mirail, géré par la SETMI (Veolia) avec sa grande cheminée qui fume. L’énergie récupérée pour chauffer des immeubles du quartier. L’autre partie des déchets ménagers est elle aussi incinérée, au nord de la Haute-Garonne, sur le site Econotre (Suez) de Bessières.

Quant aux résidus de ces déchets, car il en reste toujours après brûlage, ils sont enfouis sur un site spécialisé de Veolia dans le Tarn, à Graulhet.

... ou valorisées

Mais il y aussi des déchets qui sont recyclés : le verre, les emballages papier ou métal, certains plastiques, et le textile. Près de 130.000 tonnes sont valorisées chaque année.

Enfin, il y a tout ce qui ne va pas ou plus dans les poubelles, avec les déchetteries, les encombrants, ou le compost à la maison ou au pied de l’immeuble. 46.000 tonnes de compost sont ainsi produites en 2020.

La gestion des déchets coûte environ 100 millions d’euros chaque année à Toulouse Métropole. Précisément 99.045.000 euros en 2020. Un chiffre en hausse.