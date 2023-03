Grève des éboueurs contre la réforme des retraites : quels risques sanitaires ?

Une semaine après le début de la grève des éboueurs contre la réforme des retraites , les déchets s'accumulent dans les rues de plusieurs villes comme Paris, Saint-Brieuc, Nantes , Le Havre. Au-delà de l’inconfort esthétique et des odeurs, les tonnes d'ordures constituent-elles un risque pour la santé ? En résumé, oui, mais ils sont limités.

Des émanations potentiellement dangereuses

Au délà de l'inconfort esthétique et des éventuelles odeurs qui peuvent émerger des sacs poubelle qui s'entassent sur les trottoirs, la première conséquence de la stagnation des ordures est que les déchets organiques qui se décomposent peuvent émettre des gaz toxiques. Les ordures en décomposition émettent principalement du dioxyde de carbone mais aussi du soufre, ce qui peut être dangereux surtout pour des personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques comme l'asthme, un risque accentué en cas de fortes chaleurs, d'humidité ou de vent fort.

Déambulation de rats dans les rues

Ensuite, l'entassement des détritus incite les rats à se promener en surface, et à y laisser leurs déjections et leurs urines. Or les rats peuvent être à l'origine de zoonoses - des maladies qui se transmettent d'animal à l'homme - en particulier la leptospirose. Il s'agit d'une pathologie souvent bénigne pour les humains, mais qui peut entraîner des complications notamment rénales. Aujourd'hui, il existe un vaccin contre la leptospirose , et les cas, quoiqu'en augmentation, restent rares.

Il est par ailleurs très peu probable, compte tenu de l'abondance des déchets, que les rats entrent en contact avec les passants. Sur BFMTV , le médecin généraliste Jean-Paul Hamon a estimé improbable cette éventualité : "les gens ne vont pas être agressés par les rats, parce qu'ils auront largement de quoi se sustenter et ils ne viendront pas agresser les passants", a assuré le médecin.

Enfin, techniquement les eaux de pluie qui ruissellent sur les ordures peuvent être contaminées, mais le traitement des eaux est prévu pour éviter cette pollution. Pendant les précédentes grèves aucune conséquence grave sur la santé publique n'a pu être identifiée.

Réunion des éboueurs ce mercredi à Paris, les habitants de Nantes invités à garder leurs poubelles

Ce mercredi à Paris, les éboueurs doivent se retrouver pour voter, ou non, la reconduction de leur mouvement. En attendant, on peut limiter les risques pour la santé en pensant à bien emballer ses déchets et ne pas les entreposer n'importe où. Certaines métropoles, comme celle de Nantes, invitent les habitants à garder quelques sacs poubelle chez eux.