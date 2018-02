Avignon, France

Au 12° jour de grève lundi, le tribunal administratif a demandé hier à la CFTC de ne plus barrer les accès au dépôt des camions bennes du Grand Avignon. Les ordures ne sont plus collectées depuis le 1° février à Avignon et à Caumont-Sur-Durance. Le syndicat CFTC dénonce des disparités de salaires et de primes. Le Grand Avignon avait saisi la justice qui lui a donné raison.

43 grévistes et 500 euros d'astreinte

Le tribunal administratif a d'abord compté les grévistes : pour la justice, sur les 120 éboueurs, 43 sont en grève et 30 sont absents. Le magistrat a vérifié qu'aucun camion benne n'a pu sortir puisqu'il y a des objets qui empêchent le passage de tout véhicule aux deux portails du dépôt de Fontcouverte. Le magistrat demande au syndicat CFTC de quitter les lieux et de rétablir le libre accès aux équipements et donc aux camions bennes. Le magistrat précise que ce libre accès est sans délai.

Si la CFTC maintient le blocage une astreinte de 500 euros par jour devra être versée. Le tribunal administratif estime que le Grand Avignon ne peut pas faire appel à la force publique. En clair, même si les tas d'ordures sont de plus en plus grand, pour le magistrat il n'y a pas d'urgence à faire intervenir la police.