Grève des éboueurs : la CGT suspend à son tour le mouvement pour négocier avec la Métropole Aix-Marseille

Après l'accord trouvé sur le temps de travail des éboueurs et agents de propreté entre la Métropole Aix-Marseille Provence et les syndicats majoritaires Force Ouvrière et FSU, c'est au tour de la CGT de suspendre la grève commencée il y a 15 jours. "On suspend notre mouvement, le temps des négociations avec la Métropole, précise Véronique Dolot de la CGT jointe par France Bleu Provence. Il n'y a aucun accord. On a été reçu ce matin (vendredi), pas par les élus, mais par la direction administrative. Nos revendications restent les mêmes : le temps de travail des agents, la pénibilité et les salaires. On va commencer les discussions la semaine prochaine. Il n'y a pas de calendrier. On se donne le temps de faire les choses bien".

Reprise du travail promis dès vendredi soir

Selon Véronique Dolot, les éboueurs qui étaient encore en grève, "ont repris le travail ce vendredi soir dans les secteurs de Martigues, Istres, Port-de-Bouc et même certains secteurs de Marseille", où le préfet avait réquisitionné des chauffeurs et des ripeurs pour ramasser les tonnes de déchets ménagers accumulés pendant le conflit.

Le temps de travail toujours en débat

Dans son rapport divulgué jeudi, la Chambre régionale des comptes avait notamment souligné la difficulté d'évaluer le temps de travail réel des agents et pointé l'absence de badgeuse.

