Grève des éboueurs : les déchets s'amoncellent dans Paris

Le taux de gréviste des agents de nettoyage de la ville de Paris, ce mercredi, 3è jour de grève, s'élèvait à 35% à la mi-journée et pourrait progresser avec les effectifs de soirée. Il était de 60% lundi et mardi fait savoir Régis Vieceli, secrétaire général de la CGT FTDNEEA (Filière traitement des déchets nettoiement eau égouts assainissement).

Les collectes ne se font plus depuis lundi dans la moitié des arrondissements, et plus précisément dans les 2e, 5e, 6e, 8e, 9e, 12e, 14e, 16e, 17e et 20è arrondissement. Les autres sont gérés par des entreprises privées.

Le mouvement devrait se poursuivre jusqu'à -au moins- vendredi 10 mars fait savoir Régis Vieceli, "à moins qu'Emmanuel Macron ne retire d'ici là son projet de réforme des retraites".

Les six garages de véhicules de collectes de la ville de Paris sont fermés, ainsi que les trois usines de traitement des déchets où les bennes à ordures versent habituellement leur contenu : les usines d'incinération d'Ivry-les-Moulineaux et d'Issy sont bloquées pour cause de grève, et celle de Saint-Ouen est en maintenance.

Conséquence : "plus aucun déchets de Paris et de la petite couronne n'est traité" assure le secrétaire général CGT qui explique que "les déchets sont conduits sur le site de traitement de Romainville, géré par le Syctom . En cas de saturation, ces déchets seront conduits à l'enfouissement à Claye-Souilly" (77) ajoute-t-il.