Grève des éboueurs : une première réunion entre élus et grévistes à Augy

Vers une sortie de crise concernant la grève des éboueurs à Auxerre ? C'est en tout cas ce qu'espéraient ce lundi 22 août en fin de journée, élus de l'auxerrois et grévistes, à l'issue de leur réunion à Augy. Une réunion, la première depuis le début de la grève, où 17 élus de l'agglomération (sur 29 conviés) se sont réunis pour écouter les revendications des éboueurs, en grève depuis le 7 juillet dernier.

Le soulagement

Malgré l'absence remarquée du maire d'Auxerre et président de l'agglomération, Crescent Marault, cette réunion "fait beaucoup de bien", pour les grévistes. Ils affirment se sentir enfin entendus. "Il y a eu une belle initiative, on a répondu présent parce que pour nous elle est vitale. On sent une volonté de faire bouger les choses de la part des élus et ça, c'est bien" confie Mickaël Perrault, représentant du syndicat UNSA.

"Toute négociation est possible" - Nicolas Briolland, maire d'Augy

Mickaël Perrault, représentant du syndicat UNSA Copier

Elus et grévistes sont sortis de cette réunion avec beaucoup d'optimisme. "On sent qu'une sortie de crise est possible, que les choses peuvent enfin bouger" affirme Mickaël Perrault. Pour Nicolas Briolland, maire d'Augy et à l'initiative de cette réunion, "toute négociation est possible". Toutefois, il tient à poser certaines conditions. "L'idée n'est pas d'évoluer vers des données qui mettraient en péril les finances des administrés, mais de trouver un équilibre" explique-t-il.

De l'optimisme, à l'issue de la réunion Copier

C'est bien pour cela que les grévistes ont fait évoluer leurs revendications. Plus de revalorisation salariale de 300 euros, mais une prime métier. Et surtout, renégocier les jours de travail. "On veut travailler les jours fériés au lieu du samedi. Travailler le samedi, c'est usant quand on a qu'un seul jour de repos" conclut Mickaël Perrault.

Les négociations devraient se poursuivre dans les prochains jours, avec ils l'espèrent, Crescent Marault. Crescent Marault qui a donné rendez-vous aux grévistes le 5 septembre prochain pour une réunion. Mais élus et éboueurs espèrent une sortie de crise avant cette échéance.