Grève des enseignants : "L'école est ouverte, mais qu'y fait-on en ce moment avec le Covid ? Pas grand chose"

Les enseignants appellent aujourd'hui à un troisième jeudi de grève. Avec dans le viseur notamment, le protocole sanitaire dans les établissements, qui n'est pas assez protecteur selon les syndicats. Invité de France Bleu Picardie ce jeudi, Guillaume Ancelet, secrétaire du syndicat FSU dans la Somme fait le point sur les revendications des enseignants et leurs inquiétudes en ce milieu d'année scolaire.

France Bleu Picardie : Le ministère de l'éducation nationale vous avait promis des masques FFP2 et des embauches de vacataires, après votre grève du 13 janvier. Où en est-on dans la Somme ?

Guillaume Ancelet, secrétaire du syndicat FSU dans la Somme : Les masques FFP2 ne sont toujours pas arrivés dans les écoles maternelles où c'était pourtant prioritaire. Ils ne sont pas non plus là pour les accompagnants d'élèves en situation de handicap, qui travaillent au quotidien aux côtés d'élèves qui, en ce moment, sont très contaminées dans les classes et qui, de ce fait, au travail, sont contaminées exactement. Au niveau des recrutements, on ne peut pas les inventer : le ministre pourrait annoncer 3000, 10000, 15000 recrutements, ça ne change rien... Il n'y a personne qui veut en ce moment venir dans les écoles pour faire prof. C'est extrêmement compliqué de recruter. Les recrutements sont à la marge et il existe encore beaucoup de classes qui sont sans remplaçants pendant parfois une semaine en quelques mois.

France Bleu Picardie : Quelle est en ce moment la situation sanitaire dans les établissements ?

Guillaume Ancelet : C'est extrêmement compliqué. Ça fait trois semaines où on a entre 5 et 10 élèves absents par classe voire plus, notamment dans les classes de 6e où les élèves sont les moins vaccinés. On peut dire que sur ces 3 semaines, depuis la rentrée des vacances de décembre, on a fait l'équivalent d'une semaine de travail puisque les élèves sont absents. On n'a jamais mis le même groupe de travail devant nous et on peut dire qu'on prend vraiment en ce moment du retard sur les apprentissages. L'École est ouverte, mais quelle école on n'y fait ? Pas grand chose.

France Bleu Picardie : Ce jeudi, c'est le troisième jeudi de mobilisation consécutif. Il y a deux semaines, ça avait été énorme ; la semaine dernière, on était à 2 % de grévistes en France. Craignez-vous une mobilisation en berne aujourd'hui ?

Guillaume Ancelet : Ce jeudi 27 janvier, c'est une mobilisation interprofessionnelle sur les salaires qui est posée depuis la mi-décembre. C'est cette date qui devait être la grosse date de rentrée ; mais l'absence de protocole sanitaire protecteur dans les écoles nous a fait être en grève beaucoup plus tôt le 13 janvier. On a vraiment suivi la profession qui a vraiment appuyé pour se mobiliser la semaine dernière. C'était un rebond pour dire on est encore là. On attendait vraiment des preuves et des marqueurs des engagements pris le 13 janvier. Et aujourd'hui, on vient vraiment appuyer sur la problématique salariale : comme tous les fonctionnaires depuis dix ans, nos salaires sont gelés. Les agents d'entretien, les personnels de cantine sont en grève aussi aujourd'hui. Ce qui pose forcément des problèmes pour les parents. Mais sachez bien que si l'école doit être un investissement, les personnels qui oeuvrent au quotidien à l'ouverture des écoles doivent être revalorisés.

France Bleu Picardie : J'imagine que pour un professeur, un enseignant, c'est compliqué aussi de s'absenter chaque jeudi.

Guillaume Ancelet : Exactement. C'est aussi pour ça que les collègues ont été très, très peu en grève la semaine dernière. Ils le seront un peu moins aujourd'hui que le 13. Parce que trois jeudis de suite, c'est compliqué. Parce que le peu de temps en classe, la conscience professionnelle fait que les collègues, à quel endroit fut le mieux, est ce que je suis le mieux dans la rue ou est ce que je suis le mieux avec mes élèves? Et certains qui ont été absents du fait du cover de la semaine dernière se disent Je suis mieux dans mes élèves. Donc aujourd'hui, je fais le sacrifice de ne pas faire grève, mais je suis solidaire des collègues.

France Bleu Picardie : On rappelle que 10 % des enseignants samariens du premier degré sont grévistes aujourd'hui. Parmi les mécontements aujourd'hui : il y a ce couac entre les syndicats et l'inspection académique dans la Somme au sujet de la carte scolaire. Donc, les fermetures ou ouvertures de classes à la rentrée : 41 fermetures, 22 ouvertures. Ça vous inspire quoi, tout ça ?

Guillaume Ancelet : C'est la même logique que d'habitude, quel que soit le contexte dans lequel on travaille, quel que soit le contexte dans lesquels les élèves apprennent. Dès qu'il y a un tout petit peu moins d'élèves, on arrive sous des seuils et hop, fermeture de classe. Et on n'utilise pas cette crise sanitaire pour se dire que l'école, c'est essentiel. Si l'école est essentielle, on met les moyens suffisants : assez de professeurs pour un certain nombre d'élèves par classe. Aujourd'hui, les fermetures de classes, elles sont les mêmes que ce qu'elles étaient en 2018. Et on n'utilise pas cette fameuse crise sanitaire qui est soit disant une opportunité pour une opportunité pour cette classe d'âge qui a subi des confinement, qui subit des absences, des retards pour se dire que la rentrée prochaine, il n'y aura pas de fermeture. Oui, il y aura peut être des classes à 17 et 18, mais ce n'est pas grave. Ces jeunes-là, ils sont en besoin et du coup, on les accompagne pendant qu'ils traversent cette crise sanitaire.

France Bleu Picardie : Finalement, pour vous, il aurait fallu un moratoire comme c'était le cas en 2020/2021. Pas de fermetures de classes ?

Guillaume Ancelet : Exactement. Ça paraît du bon sens. Mais ce bon sens, on le retrouve pas partout. Le gouvernement a fermé 5.700 lits dans les hôpitaux en pleine crise sanitaire, alors qu'ils continuent de fermer des écoles. Ça nous étonne à peine, mais à un moment, si l'école est essentielle, si l'école doit rester ouverte, il faut que les élèves soient bien accompagnés et ils ne le soient pas regroupés. Je vais prendre un exemple Cléry sur somme de classes à l'année prochaine. Il y en avait 3 cette année. Trois classes à 18, ça fera deux classes à 27 l'année prochaine. En contexte, Covid, c'est quoi? Deux classes à 27 : On ne peut pas respecter les gestes barrières qu'on voyait pour ces élèves qui seront regroupés. Ça ne changeait pas grand chose de les laisser encore une année de plus à trois classes à 18 plutôt que de les regrouper en deux classes à 27.

France Bleu Picardie : Je précise que cette carte scolaire n'est pas encore figée. Il va y avoir une réunion le 3 février, donc jeudi prochain entre vous et l'inspection académique. Un mot des évaluations de CP reportées, elles devaient avoir lieu en janvier. Est-ce que vous avez des nouvelles ?

Guillaume Ancelet : Non, pas de nouvelles pour l'instant, pas de nouvelles dates.

France Bleu Picardie : Autre chose, c'est que le gouvernement est en train de travailler sur le report des épreuves du bac, qui doivent avoir lieu à la mi-mars. Ça vous inspire quoi ?

Guillaume Ancelet : Il faut les reporter au printemps. Le bac, c'est demain ! Les vacances scolaires en zone B, c'est le 5 février. Au retour des vacances, le 21 février, il reste deux semaines avant les épreuves du bac. En ce moment, les classes sont vraiment clairsemées : est-ce qu'on est prêt en ce moment à faire passer les épreuves du bac aux élèves ? Je suis sûr que non. Donnons-leur du temps, donnons du temps aux collègues pour continuer à rattraper les programmes. Mais est ce que les élèves soient prêts au moment où de présenter les épreuves ?