Grève des enseignants : plus de 600 manifestants à Nice

Enseignants et pas seulement. Plus de 600 personnes ont manifesté ce jeudi à Nice, dans le cadre de l'appel national à la grève de plusieurs syndicats d'enseignants du premier et second degré, qui dénoncent la gestion de la crise sanitaire dans les établissements scolaires.

"Lamentable", "catastrophique, "le chaos." Les qualificatifs ne manquaient pas, ce jeudi, dans la manifestation des enseignants à Nice, pour critiquer la gestion de la crise sanitaire dans les établissements scolaires. Répondant à l'appel national à la grève lancé par plusieurs syndicats d'enseignants du primaire, des collèges et des lycées, plus de 600 manifestants se sont rassemblés place Masséna pour montrer leur colère envers le gouvernement. "C'est le chaos le plus total" dit Anne-Laure, enseignante spécialisée dans le primaire. "Les parents d'élèves ont nos numéros désormais, ils appellent jusqu'à 21 heures car ils ne savent pas si le lendemain, ils peuvent mettre leur enfant en classe."

"On se fout de la gueule des enseignants !"

Pour Anne-Laure, la pagaille ne date pas d'hier. La pandémie révèle des problèmes de fonctionnement déjà anciens, comme "les remplacements qui ne sont pas assurés" par manque d'effectifs.

Luce, retraitée, approuve. "J'ai passé 42 ans dans l'Education nationale, je me plaignais déjà des moyens qu'on n'avait pas" se souvient l'ancienne professeure, qui tient à manifester sa colère même si elle n'enseigne plus. "Là... on se fout de la gueule des enseignants. C'est lamentable." Elle regrette le manque de masques, surtout FFP2, et le manque de reconnaissance qui se traduit, dit-elle, par le montant des salaires.

Des enfants étaient présents pour exprimer leur ras-le-bol des tests © Radio France - Camille Huppenoire

Mais les enseignants n'étaient pas seuls dans cette manifestation. "Dirlette pas à la fête" indique la pancarte d'une directrice d'école, qui dit travailler "le samedi, le dimanche, le soir, le mercredi... il faut lire les 50 pages du protocole sanitaire, l'analyser, en faire une synthèse pour les collègues." Et vérifier tests PCR et attestations des élèves, tous les jours. "J'ai 230 élèves et je ne suis pas secrétaire médicale." Même remarque pour Léa, étudiante et surveillante dans un lycée. "On ne va pas au boulot de bon cœur. On nous demande de tester les élèves alors que ce n'est pas notre boulot, on ne nous explique pas forcément la marche à suivre donc on improvise beaucoup."

"On fait le travail pour plusieurs ATSEM, pour plusieurs dames de cantine."

Au fond du cortège niçois, des infirmières scolaires en blouse blanche regrettent de ne plus pouvoir faire leur métier, obligées de se concentrer uniquement "sur les cas positifs, le contact-tracing" explique l'une d'elles. Quelques ATSEM, disséminées dans le cortège, se sont jointes au mouvement de grève. "La fatigue commence à se faire sentir" confie Elodie, ATSEM à Nice, obligée de pallier les absences de ses collègues touchés par le Covid-19. "Ils ne sont pas remplacés. On fait le travail pour plusieurs ATSEM, pour plusieurs dames de cantine."

Les changements dans le protocole sanitaire agacent les enseignants © Radio France - Camille Huppenoire

Le mouvement de grève a été suivi par 25 % des enseignants (premier et second degré compris) dans les Alpes-Maritimes et le Var, indique l'Académie de Nice. Pour le SNUipp-FSU 06, ce sont plutôt 60% des personnels de l'école qui étaient en grève dans les Alpes-Maritimes, et plus de 30% de professeurs dans les collèges et lycées, ajoute le SNES-FSU.

Au niveau national, le ministère parle de 38,5% d'enseignants en grève dans les écoles tandis que le premier syndicat du primaire, le SNUipp, revendique 75% de grévistes.