Grève des enseignants : un millier de manifestants dans les rues d'Orléans

En tête du cortège, une banderole affiche tous les syndicats qui ont appelé à ce jeudi noir dans l'Education nationale. " Cela fait au moins cinq ans qu'on ne l'avait pas ressortie" ironise un élu de la FSU. " Sur ce coup là, on est tous sur la même longueur d'onde". Et la mobilisation va même au-delà des syndicats.

Dans le cortège orléanais, on trouve aussi pas mal d'enseignants qui n'ont pas l'habitude de manifester. " Moi, c'est ma première manif tout court" explique Marie, la trentaine, professeure des écoles sur l'orléanais. "Depuis cette rentrée, j'ai l'impression de faire tout sauf mon vrai métier. J'en suis malade et je n'ai pas l'impression qu'au dessus de moi, ça percute".

Pour Nelly Larchevêque, enseignante spécialisée à Fleury-les-Aubrais et représentante du Sgen-CFDT, c'est aussi une accumulation de choses. " On sait par exemple que le problème des remplacements n'est pas nouveau. Et forcément, en cette période, c'est encore plus compliqué". Pour elle, il y a aussi ce mépris vis à vis des enseignants et de leurs représentants. " Dans les réunions avec le ministère, nos syndicats ne sont pas entendus et les gens en face de nouveau ne se rendent pas compte de la réalité du terrain." Le Sgen-CFDT plaide d'ailleurs, comme d'autres syndicats, pour la fermeture des classes dans le 1er degré, dès qu'il y a un cas de Covid.

Une pancarte vue dans le cortège orléanais © Radio France - Patricia Pourrez

Des parents d'élèves aussi dans le cortège

Dans le cortège orléanais, des parents d'élèves sont également venus en soutien aux enseignants. Marielle, David et leurs trois enfants ont fait le déplacement depuis Yvoy-le-Marron, dans le Loir-et-Cher. " Moi, mes enfants n'ont pratiquement plus cours depuis début janvier. Ils sont cas-contact tous les jours et comme on refuse de les faire souffrir en les testant, ils restent à la maison. Mais, il faut arrêter ça et tester seulement ceux qui ont des symptômes et qu'ils restent à la maison."

Ce jeudi soir, les syndicats de l'Education nationale doivent de nouveau se retrouver pour parler de la suite du mouvement. " On a encore pas mal de questions en suspens sur les protocoles sanitaires ou encore l'organisation des premières épreuves du baccalauréat en mars prochain. 0n est encore dans le très grand flou" expliquent les représentants syndicaux.