Grève des inspecteurs du permis de conduire : le centre d'examen du Calvados bloqué ce lundi

A l'appel du syndicat SNICA FO des inspecteurs du permis de conduire, six des neuf examinateurs du centre d'examen de Démouville (Calvados) ont fait grève, ce lundi 18 octobre. Ils déplorent une hausse des cas d'agressions et des fraudes à cause du manque de personnel.

Il faut prendre son mal en patience pour passer le permis partout en France et c'est aussi vrai dans le Calvados. Jusqu'à 15 mois selon certains témoignages. De trois à plus de six mois selon la représentante du conseil national des professionnels de l'automobile, Audrey Malézieux. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, le syndicat national des inspecteurs et délégués du permis de conduire et de la sécurité routière (SNICA FO), appelait à faire grève, ce lundi 18 octobre.

50 % d'examinateurs en moins dans le Calvados, depuis 2014

Une dizaine d'examinateurs du Calvados, de la Seine-Maritime et de l'Eure se sont donnés rendez-vous, au centre de Démouville (Calvados). Le SNICA FO proteste notamment contre la privatisation de l'examen du code de la route. Depuis la réforme de 2014, cette compétence a été confiée à quelques organismes privés. "Nous ne sommes que neuf inspecteurs aujourd'hui à produire des examens dans le Calvados alors qu'il en faudrait 14 comme avant 2014, explique Mickaël Robe, le délégué départemental Snica FO Calvados. A cette époque, le département fonctionnait bien. Ca nous permettait d'effectuer l'ensemble de nos missions comme les missions de contrôle, notamment sur les organismes privés qui sont chargés de faire passer le code de la route."

Certains permis de conduire ont été annulés

Selon le Snica FO, cette baisse d'effectifs engendre des cas de fraudes pendant l'examen du code de la route. "Certains permis de conduire ont été annulés en région parisienne parce qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient falsifiés, explique Marion Hailly, la déléguée régionale adjointe du Snica Fo. Ce manque d'effectif impacte les places d'examens et donc les auto-écoles mais aussi les candidats du permis de conduire", ajoute-t-elle.

"Des fortes tensions sur le terrain"

Mickaël Robe, qui est aussi examinateur sur le centre de Démouville (Calvados), souligne également la hausse des cas d'agressions pendant l'épreuve. "Suite à un sous-effectif chronique des inspecteurs dans le Calvados, il y a d'avantage de tension des candidats qui attendent une place depuis plusieurs mois. Il arrivent dans de mauvaises dispositions, ce qui génère de fortes tensions sur le terrain", témoigne-t-il.

Selon le SNICA FO, 40% des examinateurs ont répondu à l'appel à la grève ce lundi à la mi-journée partout en France.