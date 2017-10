Grève des fonctionnaires: perturbations dans les écoles en Moselle

9 syndicats de la fonction publique appellent à faire grève ce mardi contre des réformes du gouvernement (suppressions de postes, gel du point d'indice, retour de la journée de carence). En Moselle, c'est dans l'Education nationale que le mouvement devrait être le plus suivi.

Les syndicats de la fonction publique s'attendent à une très forte mobilisation ce mardi. Les fonctionnaires sont appelés à la grève contre les suppressions de poste, le gel du point d'indice ou encore le retour de la journée de carence. C'est la première fois depuis dix ans, que les neuf syndicats de la fonction publique appellent, ensemble, à la mobilisation.

C'est dans l'Education nationale que le mouvement devrait être le plus suivi : dans les classes, le périscolaire et les cantines. A Metz, 8 écoles seront totalement fermées ce mardi, et dans une vingtaine d'autres, les cours seront perturbés, des enseignants seront grévistes. A Metz toujours, il n'y aura pas du tout d'accueil périscolaire ce mardi matin. Pour la fin de la journée, ce sera variable selon les établissements mais les élèves seront quand même pris en charge, la ville mettra en place un service minimum. En revanche, la cantine ne sera pas assurée partout.

Pas de perturbation à la SNCF mais des retards à prévoir à l'aéroport de Metz-Nancy

A Thionville, il n'y aura pas de périscolaire dans 8 des 17 écoles de la ville et 6 services de restauration scolaire sur 9 seront fermées. A Forbach, les cantines fonctionneront normalement, et un service minimum sera assuré la ou les enseignants sont en grève. En ce qui concerne les collèges du département, la cantine devrait être assurée normalement.

Sur les rails, la SNCF indique qu'il ne devrait pas y avoir de perturbations. En revanche, avec la grève des contrôleurs aériens, des retards sont possible ce mardi, au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Metz-Nancy. Les voyageurs sont invités à contacter directement les compagnies aériennes.

Dans les centres des impôts, le syndicat SNUI de Moselle s'attend à une forte mobilisation des agents, particulièrement dans les centres du département promis à la fermeture à la fin de l'année. Dans les hôpitaux, les syndicats appellent également à la grève, aussi bien chez les infirmières et aides soignantes, que les chez praticiens hospitaliers.Et puis si vous vous rendez en préfecture de Metz, il n'y aura pas de problème, les différents guichets - carte grise, passeports, etc- seront bien ouverts.