Grève des greffiers dans les Landes : "On ne nous entend jamais, mais cette fois-ci, on en a ras-le-bol"

Quasiment tous les greffiers du département des Landes étaient en grève, lundi 3 juillet. Ce qui veut dire que les audiences qui étaient programmées n'ont pas pu avoir lieu, que ce soit au tribunal de Dax, ou à celui de Mont-de-Marsan. Près de 60 greffiers s'étaient en effet donnés rendez-vous devant le palais de justice montois, répondant à l'appel national à la grève de leur profession.

ⓘ Publicité

"Pas de justice sans les petites mains", "Injustice dans la justice", "Je ne suis pas considérée, je suis épuisée et sous-payée", pouvait-on lire sur les pancartes. "On nous a proposé une nouvelle grille salariale qui ne reprend pas notre ancienneté", explique Jessica, greffière à Mont-de-Marsan. "Donc pour exemple certains au bout de 17 ans de carrière, vont gagner 15 euros bruts en plus, et perdre deux échelons, donc l'équivalent de près de cinq ans d'ancienneté. Donc effectivement, on est loin de la revalorisation des métiers du greffe que l'on nous a vendue en début d'année", décrit-elle avec amertume. "On ne nous entend jamais, mais cette fois-ci, on en a ras-le-bol", ajoute une de ses collègues.

En 2021, une tribune, signée par près de 3.000 magistrats et une centaine de greffiers réclamait en effet plus de moyens. Depuis, des annonces ont été faites par le gouvernement. Mais "aujourd'hui on se rend compte que les greffiers sont les grands oubliés du ministère", insiste Jessica.

"Si on n'est pas à l'audience, elle ne peut pas se tenir"

Pourtant, il s'agit d'un métier essentiel de la justice. "On est les premiers contacts du public. C'est nous qui faisons le lien entre le public et les magistrats", décrit Jessica. "Par contre, on est invisibles à l'audience, on est derrière l'ordinateur, mais, si on n'est pas à l'audience, elle ne peut pas se tenir", car les greffiers sont les spécialistes de la procédure. Ils notent tout, s'assurent que tout est conforme au code de procédure pénale, que les victimes et les avocats sont avisés, que les droits des mis en cause sont respectés.

Les greffiers souhaitent donc une reconnaissance de leur engagement, par la revalorisation de leur statut et de leur salaire. "On souhaite passer en catégorie A, comme l'ont été les conseillers d'insertion et de probation par exemple", explique ainsi Alexandre, greffier à Mont-de-Marsan.

L'intersyndicale a été reçue au ministère de la Justice la semaine précédant cette journée de mobilisation, mais en est ressortie très déçue. Un nouveau rendez-vous est fixé pour mardi 4 juillet.