Réforme de la sécurité sociale : les laboratoires et le drive du Zénith de Pau fermés pendant trois jours

Que ce soit en Béarn ou en Bigorre, tous les sites des laboratoires seront fermés pendant trois jours : lundi, mardi et mercredi. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire d'analyses, de prise de sang par exemple ces jours-ci. De la même manière, le drive du Zénith de Pau est fermé donc impossible d'y aller pour un test PCR. Preuve que le mouvement s'intensifie puisque la dernière fois, les laboratoires avaient fait grève en ne transmettant pas les données covid à l'Etat.

Tous les laboratoires concernés

Le laboratoire BioPyrénées annonce ce vendredi des fermetures entre le lundi 14 novembre et le mercredi 16 novembre . Les laboratoires implantés en Béarn et en Bigorre seront fermés. Autre annonce : fermeture prévue du drive PCR du Zénith de Pau ces trois jours. Ce mouvement s'inscrit dans la mobilisation des laboratoires de biologie. Les négociations se poursuivent avec le gouvernement. La réforme de la sécurité sociale pour 2023 prévoit des économies de 250 millions d'euros chaque année entre 2023 et 2026.

Même chose du côté du groupe Cerballiance. On peut lire sur le site internet : "Tous les laboratoires CERBALLIANCE DE NOUVELLE AQUITAINE seront fermés du 14 au 16 novembre 2022". Par ailleurs, il est précisé : "En raison d’un mouvement de mobilisation de l’ensemble du secteur de la biologie médicale contre un projet gouvernemental de baisse drastique des financements de la biologie du quotidien, et parce que le gouvernement refuse de négocier, nous vous informons qu’il a été décidé de suspendre totalement l’activité de nos laboratoires pendant trois jours reconductibles à compter du 14 novembre 2022."