Des dizaines de salariés de l'enseigne Carrefour étaient en grève ce samedi dans la Drôme et en Ardèche. Ils répondaient à un appel national destiné à défendre leur pouvoir d'achat et les emplois. Plusieurs magasins sont restés fermés toute la journée.

Montélimar, France

Si vous êtes allés faire vos courses dans un magasin Carrefour dans la Drôme ou en Ardèche, ce samedi 31 mars, vous êtes peut-être tombés sur des salariés en grève. Ils étaient plus d'une cinquantaine à manifester avec drapeaux et pancartes, devant le Carrefour du Soleil Levant à Montélimar, samedi matin. Même tableau devant l'hypermarché de Davézieux, où le personnel s'est également mobilisé en masse pour un débrayage en début de matinée.

A Montélimar, le carrefour Market a lui aussi été perturbé par la grève. Tandis que les deux Carrefour Contact Marché de la ville n'ont pas levé leur rideau métallique de la journée. Ces deux supérettes font partie des 273 magasins de l'enseigne menacés de fermeture.

Directement menacé de fermeture, le #Carrefour contact marché de la zone artisanale Meyrol à Montelimar n'a pas levé le rideau ce matin. Les salariés sont en grève. pic.twitter.com/Xa2JXhGRy7 — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) March 31, 2018

En janvier dernier, le groupe Carrefour a dévoilé un plan de restructuration. En tout, 9 magasins risquent de fermer dans nos deux départements. D'autres pourraient passer en location-gérance franchise. Les salariés des Carrefour Contact Marché de Montélimar assurent qu'une date a été annoncée : les deux magasins, qui emploient chacun six personnes, doivent officiellement fermer leurs portes au 30 juin.

Les employés des magasins menacés de fermeture sont dans le flou

L'un des employés, qui souhaite garder l'anonymat, décrit sa situation : "Nous sommes dans l'expectative. Aura-t-on droit à un licenciement économique ? Y aura-t-il des possibilités de reclassement au niveau local? Des possibilités d'évolution? Peut-être même un repreneur? Pour le moment on ne sait rien." Le groupe Carrefour a lancé un plan de sauvegarde de l'emploi, mais les salariés sont en attente d'informations supplémentaires. "L'annonce de cette fermeture a été un vrai coup de massue. La situation est anxiogène et on a un vrai sentiment de gâchis, témoigne cet employé qui a vu passer son magasin sous différentes enseignes ces dernières années : ED, puis Dia, puis enfin Carrefour. "On marchait bien à l'époque des ED et des Dia, assure-t-il, on devait continuer sur un concept de discount avec Carrefour, mais ça ne s'est pas fait. On s'est noyé dans la masse et la fréquentation a baissé. Cette fermeture est liée à un problème de concept."

Les salariés espèrent que la mobilisation nationale, en ce week-end de Pâques, traditionnellement le deuxième plus important en chiffre d'affaire après Noël, leur permettra de peser dans les négociations à venir.

Colère autour de la baisse de la prime de participation

Devant les grands supermarchés, comme celui du Soleil Levant à Montélimar, les salariés se sont mis en grève par solidarité, mais aussi pour des revendications plus larges. Ils s'opposent aux annonces du nouveau PDG du groupe, Alexandre Bompard : passage en location-gérance, suppressions de 2400 postes au niveau du siège et des pôles administratifs et baisse de la prime de participation. " L'an dernier, nous touchions 610 euros. Cette année ils ne nous ont proposé que 57 euros", relate Farid Mansouri, délégué CGT de Carrefour SDNH. Des négociations avec la direction ont permis d'aboutir à une proposition à 407 euros, toujours jugée trop faible par les syndicats. "Cette goutte d'eau a fait déborder le vase, témoigne-t-il, de nombreux salariés sont venus nous demander de faire quelque chose".

L'intersyndicale menée par FO et la CFDT au Carrefour du Soleil Levant à Montélimar partage cette colère: " Le groupe veut baisser les primes des salariés, s'agace Clarisse Hoffman, déléguée syndicale Force Ouvrière, mais ce sont les actionnaires qui ont touché 75% des bénéfices qui ont été redistribués l'an dernier. On souhaiterait un partage plus équitable", explique-t-elle.