Grève des médecins dans le Loiret : "Les contraintes qui risquent d'arriver me font peur"

Cabinets fermés, grève de SOS Médecins : les médecins libéraux sont appelés à la grève ce mardi. Outre le blocage dans les négociations autour de la revalorisation du tarif de la consultation, les généralistes sont remontés contre la proposition de loi portée par la députée Renaissance du Loiret Stéphanie Rist, qui sera débattue ce mardi au Sénat après avoir franchi l'étape de l'Assemblée nationale.

Les médecins libéraux sont appelés à manifester à Paris, entre le ministère de la Santé et le Sénat. Le docteur Corinne Letouzé, qui exerce au Pôle Santé de Saint-Cyr-en-Val, sera dans le cortège. Un mouvement rare pour les médecins "car ils se sentent toujours obligés d'être là pour leurs patients et ont du mal à faire grève" explique-t-elle. Le passage de la loi Rist devant le Sénat, c'est pour cette généraliste l'occasion d'aller exprimer son mécontentement.

"L'expertise des IPA est utile (...) mais il ne s'agit pas de se substituer à des médecins qui ont reçu une formation complexe"

Ils seront une trentaine de médecins du Loiret à prendre le train, ce mardi, pour monter à Paris. D'autres prendront des bus. Dans la loi Rist, se trouve la possibilité d'ouvrir un accès sans prescription médicale aux kinés, orthophonistes ou infirmiers et infirmières de pratique avancée (IPA). Un point qui chiffonne cette médecin en milieu hospitalier d'Orléans, qui préfère rester anonyme. "Pour la prise en charge de patients sur du suivi au long cours, sur des pathologies chroniques spécifiques, c'est évident que l'expertise des IPA est utile et que les patients en ont besoin" dit-elle "mais il ne s'agit pas de se substituer à des médecins qui ont reçu une formation complexe, et complète, d'une dizaine d'années."

"Il va bien falloir prendre en charge les patients"

Les IPA, notamment pour pallier l'absence de médecins dans les déserts médicaux, est une solution considérée comme efficace, à court terme, pour le ministère de tutelle. Ils n'ont "pas vocation à prendre le travail des médecins" assure Thibaut Louvet, président de l'ordre des infirmiers dans le Loiret et l'Eure-et-Loir. Lui est un peu agacé par l'attitude de médecins qui "sont très virulents actuellement envers nos collègues infirmiers de pratique avancée (...) je trouve ça dommage de taper sur les IPA au lieu de trouver des solutions" aux déserts médicaux, où des patients ne peuvent pas obtenir de rendez-vous chez un généraliste. "Il va bien falloir prendre en charge les patients ! Et autoriser les IPA à avoir, au niveau réduit, cadré, une autorisation de prescription et une autorisation de suivi des patients chroniques."

La peur de contraintes administratives de plus en plus lourdes

Pour certains médecins, la nouvelle convention médicale, pour 2023-2027, et la loi Rist, avec ces IPA à qui seront délégués des actes techniques, des soins, des prescriptions, sont aussi l'assurance de toujours plus de tâches administratives. Un véritable repoussoir pour Mathilde Rattez. La jeune généraliste était prête à s'installer au Pôle Santé de Saint-Cyr-en-Val mais elle s'est mise à douter. "L'administratif ne fera qu'augmenter. L'idée, c'est de devenir coordinateur de professionnels paramédicaux, de mettre une signature sur une ordonnance, des avis dans des dossiers. Les contraintes qui risquent d'arriver (...) me font peur et ne représentent pas la médecine générale à qui j'ai donné 10 ans d'études et beaucoup de sacrifices" dit la jeune femme qui se veut avant tout "médecine de famille. Je veux faire un métier humain, où je peux passer 40 minutes avec un patient si j'en ai besoin."