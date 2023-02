Grève des médecins en Dordogne : "90% des cabinets fermés" dans l'agglo de Périgueux

Neuf cabinets médicaux sur dix sont restés fermés sur l'agglomération de Périgueux ce mardi 14 février, affirme dans un communiqué le comité des médecins grévistes de l'agglomération qui s'est réuni dans la matinée à Périgueux. Effectivement, un rapide coup de fil à quelques cabinets médicaux laissait apparaître un répondeur de grève, avec indication d'appeler le 15 en cas d'urgence. Les médecins libéraux de Dordogne se sont joint au mouvement national qui manifestait à Paris, rassemblant des milliers de médecins de la France entière, dont une délégation d'une petite dizaine de médecins périgourdins.

ⓘ Publicité

Ils protestent contre le propositions de l'Assurance maladie sur la revalorisation du tarif de la consultation. "L'Etat souhaite nous imposer un doublement de notre patientèle" en échange du passage de la consultation de 25€ aujourd'hui à 30€, une proposition "inapplicable" selon le comité périgourdin : "Nous travaillons déjà en moyenne 55 heures par semaine", sans compter les gardes et la régulation au Centre 15 le soir et la nuit. Pour l'instant, l'Assurance maladie propose une revalorisation de seulement 1,50€, à 26,50€.

"Une profonde désespérance des praticiens"

"Il y a une profonde désespérance des praticiens : les plus jeunes se demandent s’ils vont s’installer et ceux en place s’interrogent sur la réorientation de leur pratique professionnelle", assurent les médecins périgourdins dans leur communiqué : "La pénurie de médecins a été voulue et décidée par l’état, sans être organisée, selon l’idée absurde que moins de médecins engendrent moins d’actes et moins de dépenses."

Selon une médecin qui assure les gardes d'urgences interrogée par France Bleu Périgord, la grève des généralistes n'a pas touché les gardes assurées par les médecins libéraux au centre 15 du SAMU de la Dordogne, alors que ceux du Centre 15 de Gironde ont fait grève ce mardi. Mais ils songent à se concerter pour faire grève de la régulation lors des prochaines mobilisations, s'ils ne sont pas entendus par l'assurance maladie.