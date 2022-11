Grève des médecins généralistes : comment être pris en charge quand on est malade en Nouvelle-Aquitaine

Les principaux syndicats de médecins généralistes libéraux ont lancé ce vendredi un appel à la grève pour jeudi 1er et vendredi 2 décembre 2022. L'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine met en place différentes mesures pour assurer la continuité de la prise en charge des personnes qui ont besoin de consulter dans un cabinet en ville.

En cas de prise de rendez-vous avec son médecin traitant le 1er ou le 2 décembre, dans le cadre des dispositions règlementaires, le médecin ou son secrétariat aura, en principe, contacté le patient pour l’informer de son absence et reprogrammer avec lui un rendez-vous à une date ultérieure.

En cas d’un besoin de consultation de médecine générale le 1er ou le 2 décembre, entre 8 heures et 20 heures, il faut appeler en première intention son médecin traitant afin de s’assurer de sa présence. Il est possible aussi de s’informer sur les plateformes de prises de rendez-vous en ligne afin de trouver un praticien disponible pour une consultation.

En l’absence de solution auprès d’un médecin de ville et s’il n’est pas possible de reporter la consultation au regard de l’état de santé du patient, il convient d’appeler le 15 qui le conseillera et l’orientera en fonction de sa demande et de son besoin.

L'Agence régionale de santé précise également qu'elle a renforcé le nombre de médecins généralistes dans les Samu-Centre 15 pour répondre aux appels des patients. Les médecins généralistes présents dans le cadre du dispositif de permanence des soins (du lundi au vendredi de 20h à 8h du matin et le samedi à partir de 12h) sont également plus nombreux pour assurer des consultations ou des visites à domicile via la régulation du Samu-Centre 15. "Il faut impérativement contacter le 15 avant de se déplacer aux urgences" insiste l'ARS. L'autorité sanitaire régionale qui rappelle que "les SAS/SAMU centre 15 répondent aux demandes d'aide médicale urgente et de soins non programmés, assurant une continuité des soins des usagers".