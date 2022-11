Grève des médecins généralistes : de nombreux cabinets seront fermés dans les deux Charentes

Engagés dans d'âpres négociations avec la Sécurité sociale et le gouvernement, les syndicats de médecins libéraux et de biologistes appellent à la fermeture des cabinets et des laboratoires jeudi et vendredi, les uns pour réclamer des hausses de tarifs, les autres pour éviter un "coup de rabot". Certains professionnels du secteur estiment que la grève sera majoritairement suivie dans les départements de la Charente et de la Charente-Maritime.

"Plus de moyens pour exercer dans des conditions acceptables"

Pour la première fois depuis 2015 et la loi Touraine, tous les syndicats de médecins libéraux appellent à la grève pour faire pression sur l'exécutif. Un mouvement initié par le collectif "Médecins pour demain" qui demande la hausse du prix des consultations à 50 €. Une revendication avec laquelle tous les syndicats ne sont en accord. C'est le cas de la Fédération française des médecins généralistes (MG France). "Nous sommes soucieux de l'accessibilité aux soins. Ce que nous demandons, c'est plus de moyens pour pouvoir exercer dans des conditions acceptables", revendique le Docteur Valérie Duthil, présidente départementale de MG France 17.

Un appel à la grève largement suivi selon certains professionnels

Pour Philippe Henry, président de l'ordre des médecins de Charente-Maritime, "A**u moins 50% de médecins généralistes vont répondre à la grève." Cette mobilisation est pour lui le moment de braquer les projecteurs sur la médecine générale, qui souffre en silence. "C'est le moment pour nous de dire : faites attention à nous. Nous sommes débordés et pas assez nombreux." En signe de protestation et de soutien au mouvement, le cabinet du docteur Philippe Henry sera fermé, jeudi et vendredi à Saint-Fort-sur-Gironde dans le sud de la Charente-Maritime. "Rien que cette année, trois confrères qui exerçaient à Plassac, Mirambeau et Gémozac ont quitté la médecine générale, alors qu'ils ont 45 ans." La situation devient de plus en plus critique. Lundi et mardi, il a reçu dans son cabinet plus de 45 patients. "C'est de la folie et on nous demande d'en faire plus. On est au bout du bout !"

En Charente, même constat, même combat

D'après le syndicat MG France en Charente, la grève des médecins libéraux sera "assez significative". Ca pourrait concerner "20 à 30 cabinets, soit près de 50 professionnels", souligne le Docteur Gilles Raymond, président départemental du syndicat. "La situation devient de plus en plus complexe, avec une demande de soins qui explose. Pour y faire face, on demande des moyens supplémentaires. Sinon, comment donner envie aux jeunes de s'installer ?", s'interroge-t-il.

Tous demandent l'ouverture d'un vrai dialogue avec le gouvernement pour qu'ils puissent faire entendre leurs revendications.