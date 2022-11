Grève des médecins : les patients du Grand Est doivent éviter de se rendre aux urgences jusqu'à vendredi

Une grève des médecins libéraux est annoncée ce jeudi et vendredi. Les autorités s'attendent à un mouvement suivi, et appellent les patients à la responsabilité. Dans un contexte de tension hospitalière, l'Agence régionale de santé (ARS) redoute que les patients ne se reportent vers les urgences, pour les soins non-urgents.

Ce mouvement de grève, qui vise à protester notamment contre une année d'étude obligatoire dans les déserts médicaux pour tous les étudiants en médecine, se déroule alors que les hopitaux sont saturés par les épidémies saisonnières (bronchiolite, grippe, Covid-19…)

L’ARS Grand Est : "appelle la population à éviter de reporter sur ces services une demande de soins qui pourrait être différée. Les services d’urgences et le SAMU de la région sont en alerte mais pourront difficilement faire face à un report massif des patients ne trouvant pas de réponse en ville".

Appelez le 15 en priorité

L'agence régionale de santé ajoute que si le médecin avec qui vous aviez rendez-vous est gréviste, il a dû vous prévenir. Si vous avez besoin de soins et que votre médecin est en grève, elle recommande de vous tourner vers "les dispositifs de soins non programmés" (maisons médicales de garde, centre de soins non programmés...), s'ils existent là où vous habitez.

La nuit, même en cas de grève, le service de garde des médecins généraliste est assuré. Enfin, "pour toute demande médicale pendant cette période, contactez directement le 15. Vous serez orienté en fonction de votre situation médicale", précise l'ARS qui demande donc à la population de ne pas se rendre spontanément aux urgences.