Grève des ordures à Marseille : Benoît Payan fait intervenir des sociétés pour ramasser les poubelles

“A situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle". C'est la justification de Benoît Payan ce lundi soir. Alors que la grève des poubelles emmenée par le syndicat FO perdure à Marseille, le maire de la ville annonce qu'il mobilise "des moyens dérogatoires exceptionnels pour la santé et la sécurité de tous".

Prendre des mesures exceptionnelles et sortir du cadre légal

La compétences du ramassage des déchets n'incombe pas à la ville de Marseille mais à la Métropole. Mais le maire de Marseille annonce que "suite aux alertes du Bataillon des Marins Pompiers sur plusieurs dizaines de feux de poubelles survenus depuis ce weekend, et à l’alerte météo pour un phénomène de vents violents", il a décidé de "prendre des mesures exceptionnelles". Ainsi, Benoît Payan a informé le Préfet qu’il allait "déroger de façon exceptionnelle au droit des collectivités territoriales et à la répartition des compétences entre la Ville et la Métropole". Il va donc "mobiliser des moyens dérogatoires extraordinaires afin de préserver la salubrité publique".

Dès ce mardi, "des camions iront dégager les poubelles là où il y a danger”- Benoît Payan

Dès ce lundi soir, des huissiers sont mandatés par la Ville pour constater les troubles à l'ordre public occasionnés par la présence sur la voie publique de nombreux déchets et la carence dans le ramassage des déchets. Dès ce mardi, la municipalité annonce qu'elle fera "intervenir en urgence des sociétés (...) afin de ramasser le surplus de poubelles qui bloquent les rues et qui constituent un risque d’incendie et un danger de pollution des eaux et des milieux naturels".

Benoît Payan explique : “Nous sommes face à une crise des poubelles depuis quatre mois qui prend des proportions dangereuses : des dizaines de feux de poubelles depuis ce weekend et un mistral à plus de 100 km/h.Tous les éléments sont réunis pour nous précipiter _vers un drame sécuritaire et écologique_. Je suis obligé de prendre une décision unique pour notre ville, de sortir du cadre légal pour protéger les Marseillaises et les Marseillais et notre littoral". Ainsi, dès ce mardi, "des camions iront dégager les poubelles là où il y a danger.”