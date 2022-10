Grève des pompiers en Isère : face au manque de personnel, "les pompiers en ont ras le casque"

France Bleu Isère : Ce problème d'effectif n'est pas nouveau. Vous l'aviez même déjà dénoncé le 29 juin dernier. Où en est-on aujourd'hui ?

Frédéric Bologna : On est confrontés au bout du système. Les pompiers en ont ras le casque. Au mois de juin, on nous avait promis qu'on n'aurait plus de problème d'effectifs au mois d'octobre, force est de constater qu'on est au mois d'octobre et ça s'est aggravé. On a aucune revendication à caractère salarial, on est là avant tout pour défendre la distribution des secours, respectueuse des Iséroise et des Isérois.

Il manque plusieurs dizaines de pompiers chez vous aujourd'hui, c'est bien ça ?

Affirmatif. Il y a un document qui a été fourni par notre administration et publié par notre direction qui faisait un état du manque de disponibilité des pompiers des sapeurs-pompiers volontaires : prévoyez le recrutement, envisagez le recrutement de 85 sapeurs-pompiers professionnels sur les quatre ans, puisque ce document date de 2019. Sur les quatre ans passés, on a créé 30 emplois donc le compte n'y est pas. Malgré le fait que la direction ait fait le choix, à un moment donné, de rajouter des gardes rémunérées en heures supplémentaires aux sapeurs-pompiers professionnels pour assurer le risque courant, et pas le risque particulier, on n'atteint pas les effectifs qui sont prévus et réglementés par le préfet par un arrêté. Cet arrêté n'est pas respecté.

À l'hôpital, une grève, c'est avec le brassard au bras mais en étant au travail quand même. Chez les pompiers, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y aura quand même quelqu'un derrière le téléphone ?

Bien sûr les secours sont assurés. La mobilisation, c'est un engagement parce que notre métier a un sens, a des valeurs. C'est essentiellement des gens qui sont en position de repos, qui ne sont pas de garde aujourd'hui, qui viendront exprimer auprès des élus du conseil d'administration leur colère parce que les représentants du personnel ne sont pas entendus par la direction. On a trouvé bon que ce soit les sapeurs-pompiers qui assurent les secours au quotidien qui viennent exprimer leur désarroi auprès des élus du conseil d'administration. Notre direction était dans le déni, ça a changé. Elle nous parlait de ressenti, nous disait "mais si on recrute, on ne sait pas ou mettre les pompiers". Le document de 2019, qui assure la couverture des risques et l'analyse sur le département, sait très bien où il faut mettre les gens. Depuis lundi, on a appris qu'ils allaient rajouter des gardes supplémentaires pour respecter les ordres de départ en intervention. On a appris qu'ils n'étaient pas défavorables à créer de l'emploi, mais ils veulent partir sur une énième analyse de la situation. On en a fait une en 2019 et ils ont pris du retard sur cette énième analyse.

Alors qu'aujourd'hui, on imagine que vous voulez du concret de la part des élus départementaux et de la direction du SDIS ?

Affirmatif. Il est clair qu'on a un besoin à court terme de ressources supplémentaires pour finir l'année et commencer 2023, de ressources humaines parce qu'on a investi dans des engins qui coûtent des millions d'euros, des beaux camions rouges, mais derrière, on n'a pas de personnel pour le mettre dedans. Donc il nous faut des mesures à court terme et un plan de recrutement à moyen terme pour répondre à cette sollicitation opérationnelle. Les six casernes majeures du département ont pris une augmentation de la sollicitation de 22%, donc il y a des perspectives exponentielles du nombre d'interventions et il est bon de pouvoir répondre à cette sollicitation.

Une question d'actualité pour terminer : est-ce que vous avez des difficultés vous aussi d'approvisionnement pour les véhicules avec les pénuries qu'on connaît en ce moment ?

Au moment où je vous parle, je n'ai pas d'éléments qui me laissent penser qu'on est en difficulté pour assurer la distribution de secours. Nombre de nos centres ont leur propre distribution de carburant. Au moment où je vous parle, c'est un élément qui ne m'est pas remonté.