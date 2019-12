Grève des pompiers : la direction du SDIS valide des postes supplémentaires dans la Marne

Châlons-en-Champagne, France

Alors que la grève nationale des sapeurs pompiers professionnels dure depuis près de six mois, la colère semble avoir été entendue dans la Marne. La direction départementale du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Marne a validé ce vendredi 13 décembre la création de 13 postes en 2020 lors du conseil d'administration à Fagnières. Lors de la journée du 5 décembre, dans le cortège de Reims, une centaine de pompiers professionnels venus des casernes de Reims, Châlons et Epernay avaient défilé dans les rues pour réclamer plus de moyens.

13 postes de pompiers professionnels pour 4 casernes du département

Cinq postes supplémentaires doivent être crées dès l'an prochain dans la caserne de Reims Marchandeau, la plus importante du département qui compte actuellement 91 sapeurs pompiers. De son côté, l'autre grande caserne de Reims, celle du Pont de Witry, obtient 4 postes supplémentaires. La CGT demandait également un poste de plus pour les pompiers professionnels d'Epernay : c'est validé. Enfin, trois postes sont crées en 2020 dans la caserne de Vitry-le-François.

Un "terrain d'entente" a donc été trouvé entre les syndicats et la direction du SDIS de la Marne. La direction du SDIS qui estime que l'effort budgétaire consenti est important. Un peu plus de 500.000 euros sont ainsi débloqués par le département. Et 3 postes supplémentaires seront crées en 2021 pour la caserne de Reims Marchandeau, où les pompiers professionnels ont multiplié les actions ces dernières semaines.

Le mouvement national se poursuit

Pour autant, les banderoles devant les casernes et les messages "en grève" ne vont pas disparaître des camions : le mouvement des pompiers professionnels se poursuit au niveau national pour protester contre le manque de moyens et interpeller sur la hausse des interventions. Une grande manifestation nationale est prévue fin janvier à Paris.