Grève des pompiers professionnels : le ton se durcit dans la Marne

Reims, France

Les sapeurs pompiers professionnels durcissent le ton dans la Marne et ça s'entend... En grève dans toute la France depuis six mois pour protester contre le manque de moyens et l'augmentation du nombre d'interventions, les pompiers professionnels multiplient les actions. Des palettes ont déjà brûlées la semaine dernière, et ce mercredi 4 décembre ils ont fait retentir les deux tons pendant dix minutes. A Reims, devant la caserne Marchandeau, une dizaine de véhicules et une quinzaine de pompiers en grève étaient présents à 11 h.

L'intersyndicale appelle à intensifier le mouvement pour se faire entendre du gouvernement mais aussi des élus locaux, car ce sont les départements qui ont la charge des centres de secours. Et dans la Marne, les sapeurs pompiers professionnels ont mis en place une grève administrative.

"On est à la garde le matin 8 h, pour 24 h comme d'habitude, sauf qu'on se concentre uniquement sur les interventions... toute la partie sport, manoeuvres, entretien de la caserne en général, c'est laissé de côté pour l'instant", explique Benoît Pastre, représentant du Syndicat autonome des sapeurs pompiers professionnels. Le syndicat SPP-PATS et la CGT demandent des postes en plus dans le département de la Marne : pour l'instant, la création de 5 postes à Reims Marchandeau et d'un poste à la caserne Reims Witry serait acquise.

Mobilisation ce jeudi 5 décembre

Et c'est devant la caserne Marchandeau à Reims que les pompiers professionnels -de Reims, de Châlons, et d'Epernay- sont appelés à se rassembler ce jeudi 5 décembre à 9 h. Ils rejoindront ensuite le cortège avec les autres professions, pour la manifestation contre la réforme des retraites. Dans les Ardennes, les pompiers professionnels ne sont pas en reste : à Charleville-Mézières et Sedan, ils ont décidé de boycotter la fête de la Saint Barbe. Et après la manifestation à Paris du 15 octobre, une autre grande manifestation nationale est prévue à Paris au mois de février.