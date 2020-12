Grève des poubelles à Marseille, la Métropole demande la réquisition de la société Derichebourg

Depuis vendredi 18 décembre, suite au mouvement de grève des salariés de la société Derichebourg, les poubelles s’entassent sur les trottoirs des 2e, 15e et 16e arrondissements de Marseille. Les salariés dénoncent leurs conditions de travail et des problèmes au sein de leur entreprise. Ils demandent le départ du directeur et du directeur adjoint. Contactée, la direction de la société Derichebourg ne souhaite pas s'exprimer mais décrit un "mouvement irrationnel et une situation ubuesque", précisant que "tout avait été tenté pour mettre fin au conflit dans la limite de la raison".

550 tonnes de déchets sur les trottoirs

La métropole Aix Marseille Provence a donc annoncé via un communiqué en appeler aux forces de police pour libérer l'accès des centres de transferts au nord comme au sud de la ville, qui réceptionnent quotidiennement les déchets de 10 communes dont Marseille. Le président du Conseil de Territoire Marseille Provence annonce également saisir "le Préfet des Bouches du Rhône afin de réquisitionner l'entreprise qui manque à ses obligations contractuelles" précise Roland Giberti. En 6 jours de grève, 550 tonnes de déchets n’ont pu être collectées sur les 2e, 15e et 16e arrondissements et les tas d’ordures risquent de grossir encore quelques jours, sous les illuminations... la magie de Noel a ses limites.