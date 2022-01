Grève des poubelles à Marseille : la préfète de police réquisitionne les éboueurs

Face à la nouvelle grève des agents de collecte et de transport des déchets ménagers qui dure depuis le 18 janvier, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône ordonne la réquisition des agents à partir de ce vendredi et jusqu'à lundi. Plus de 1500 tonnes d'ordures jonchent les rues de Marseille.

"Réquisitionner des agents 48 heures après le début d'une grève, c'est du jamais vu en France" s'emporte Patrick Rué, patron de Force Ouvrière, le syndicat majoritaire chez les agents de collecte des déchets. "Soyons clairs, c'est une attaque contre le droit syndical et contre le droit de grève. Nous allons attaquer l'arrêté, notre avocat est en train de travailler."