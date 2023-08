Grève des poubelles à Marseille : les salariés du port maritime et du tramway se joignent au mouvement

Alors que les agents de propreté de la gare Saint-Charles et du métro marseillais sont en grève, leurs collègues du Grand port maritime de Marseille et du tramway ont décidé ce mercredi de rejoindre le mouvement. Les déchets risquent donc de s'accumuler encore plus.