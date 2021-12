Grève des poubelles à Marseille : une dernière proposition de la Métropole pour sortir de l'impasse

Une proposition d'accord écrite. Yves Moraine, vice-président LR du conseil de territoire Marseille-Provence, le conseiller à la métropole Aix-Marseille en charge du dossier, insiste. Les syndicats doivent donner leur réponse ce lundi soir ou mardi au plus tard. Et les grévistes sont sommés de reprendre le travail mardi soir. Dans le cas contraire, la proposition tombera à l'eau et l'on reviendra à l'accord signé en octobre et qui prévoyait une décote de pénibilité de 9 ,5 %.

La Métropole prête au bras de fer administratif

En proposant 15 %, la métropole va au delà de la limite fixée par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a demandé par écrit que le taux de décote de 9,5% ne soit pas dépassé. Selon Yves Moraine, "la Métro ne se met pas en porte-à-faux. On prend nos responsabilités. Cette mesure relève de la justice. Elle prend en compte la pénibilité du ramassage. Nous allons désigner un cabinet spécialisé qui va analyser et objectiver la pénibilité pour que nous puissions défendre notre délibération devant une juridiction administrative si'il y en avait nécessité. Si le préfet estime que nous avons tort et entend déférer devant la justice administrative, nous nous défendrons".

La FSU est OK, pas FO !

Force Ouvrière n'a pas attendu d'avoir fait le tour des popotes pour donner son verdict. "C'est non ! Quitte à aller plus loin que le taux demandé par la préfecture, demandons 35 % de décote, pour un travail de 6 heures par jour !" résume Parice Ayache de FO. L'élu Yves Moraine tacle sèchement : "Force Ouvrière ira expliquer aux Marseillais pourquoi elle a signé en octobre pour 9,5 et pourquoi elle refuse 15 %. La cohérence et l'esprit de responsabilité devrait l'emporter ".

Le syndicat FSU lui va signer en appréciant que l'administration, "pour une fois", ait négocié avec tous les syndicats et pas un seul. Serge Tavano de la FSU déclare que "il ne peut pas y avoir de bon accord avec la loi Macron qui vient détériorer les avantages des agents publics. Mais c'est en l'état le meilleur accord que l'on pouvait espérer".

Sortie de grève ?

Cette ultime proposition va-t-elle permettre de sortir de la grève qui dure depuis deux semaines dans certains quartiers de Marseille ? Les syndicats font le tour des ramasseurs de déchêts qui sont très remontés. Force Ouvrière insiste sur les incidents qui ont mis la pression sur la négociation ce lundi après midi, au siège de la Métropole Aix-Marseille avec jets de sacs poubelle et un contenair enflammé.

Accord signé ou non ? Sortie de crise ? On sera fixé dans les prochaines heures. Il y a urgence. La réforme sur le temps de travail des agents publics doit être votée jeudi à la Métropole pour une application au 1er janvier 2022.