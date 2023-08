Grève des poubelles gare Saint-Charles à Marseille : "Le mouvement ne s'arrêtera pas" disent les grévistes

Alors que la grève des agents de nettoyage de la gare Saint-Charles dure depuis le premier août, l'affaire est pour la première fois discutée devant la justice ce lundi. Au tribunal de Marseille, un homme, monsieur V, salarié de Laser Propreté, est jugé. L'entreprise l'accuse d'avoir empêché d'autres employés, dans le cadre de la grève, de prendre leur poste d'agent de propreté à la gare Saint-Charles.

Un vingtaine de salariés en soutien devant le tribunal

A travers lui, ce sont plusieurs grévistes selon les syndicats qui sont accusés par l'entreprise de bloquer l'utilisation du matériel nécessaire aux agents pour nettoyer la gare. Des accusations que démentent formellement les grévistes et leur avocate, maître Marylou Diamantara.

Une vingtaine d'employés grévistes étaient présents ce lundi, pour soutenir monsieur V devant le tribunal. "On est là en soutien. Et peu importe la décision de la juge, ça ne change rien au mouvement. La grève va continuer", affirme Kamel Djeffel, représentant du personnel et syndicaliste à Laser Propreté.

"La grève va continuer"

Une audience qui, évidemment, permet aux différentes parties de réaffirmer leurs positions. Deux sons de cloches résonnent toujours : les salariés dénoncent un non-paiement ou, en tout cas, un paiement partiel de leurs salaires du mois de juillet. Laser Propreté dément ces accusations devant le tribunal et affirme même avoir des preuves qu'elle a bien viré les salaires.

"C'est le jeu du chat et de la souris. Dans les salaires sont compris les primes, les majorations d'heures de nuit, de dimanche, de jour férie. C'est ça la problématique. Ils disent qu'ils ont versé les salaires, mais quand on regarde le détail, ce n'est pas complet", explique maître Marylou Diamantara.

Les employés de Laser Propreté présents devant le tribunal ce lundi, l'affirment et le réaffirment : "La grève ne "risque" pas de continuer. Elle VA continuer." Une grève que l'entreprise Laser Propreté estime "illégitime".

"Quand on nous prend nos salaires injustement à mes camarades et moi, la grève est légitime" estime Fessah, l'un des grévistes*. "Trouver un arrangement avec la direction serait l'idéal. Mais on n'a pas peur d'aller en justice, parce que le droit l'emporte toujours et que nous sommes dans nos droits .On n'a aucune crainte."

Pour le moment, l'entreprise Laser Propreté et son avocat n'ont pas souhaité répondre à nos questions.