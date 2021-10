Grève des sages-femmes : "On est à la limite du craquage" témoigne une professionnelle de Dordogne

Les sages-femmes de France et de Dordogne descendent dans la rue ce jeudi 7 octobre. Elles défileront à Paris jusqu'au ministère de la Santé pour demander une revalorisation des salaires et de meilleures conditions de travail. Aurélie Devilléger, sage-femme à l'hôpital de Périgueux se dit épuisée.

Toutes les sages-femmes de France, salariées du public, du privé ou libérales, sont appelées à manifester ce jeudi 7 octobre à Paris. Cette manifestation est organisée dans la continuité d'un mouvement de grève débuté le 24 septembre. Dans le viseur des manifestants : les annonces, mi-septembre, d'Olivier Véran, leur ministre. Il a promis une prime de 170 euros net par mois aux professionnelles des hôpitaux mais selon elles ce n'est pas suffisant. Un constat partagé par l'IGAS (Inspection générale des affaires sociales) qui préconise une augmentation de 500 à 600 euros par mois. Huit sages-femmes périgourdines seront dans le cortège dont Aurélie Devilléger, la

Pour une véritable reconnaissance du métier

Les sages-femmes demandent une vraie revalorisation des salaires et une meilleure reconnaissance de leur travail. Elles exigent notamment d'être rémunérées à hauteur de leurs compétences en plus du suivi de grossesse et de l'accouchement : "On fait cinq ans d'études, la première année commune avec les médecins. Nous avons également des compétences en gynécologie, en interruption volontaire de grossesse. On a un champ de compétence assez large" explique Aurélie Devilléger, également sage-femme à l'hôpital de Périgueux.

Elle poursuit : "Nous ne demandons pas une paye de médecin, nous ne sommes pas médecins. On demande juste une reconnaissance de notre statut médical, un statut de praticien hospitalier. Alors oui, cela demande énormément d'argent au gouvernement et je l'entends bien mais il va falloir réfléchir car certaines maternités tournent sans sage-femme actuellement".

Le métier ne fait plus rêver

C'est bien là que le bas blesse. Le métier de sage-femme n'est plus attractif : "Il y a beaucoup d'étudiantes sages-femmes qui arrêtent pendant ou à l'issue de leurs études. Peut-être car elles n'ont pas mesurer ce que représentent notre travail. Peut-être que nos responsabilités font peur aussi. Certaines sages-femmes qui passent en stage se rendent compte de la réalité et peut-être n'ont pas l'impression d'avoir les épaules et ne se sentent pas prêtent" poursuit Aurélie Devilléger. Ces jeunes étudiantes comprennent en fait que les bonnes conditions de travail ne sont pas au rendez-vous.

"Ça me fait craquer"

Ces conditions sont même "catastrophiques" selon les mots d'Aurélie Devilléger. Des arrêts maladies ou maternité permanents non remplacés, un manque de bras "car nous n'arrivons pas à recruter". Un véritable cercle vicieux. A la fin, les sages-femmes se retrouvent avec du travail par-dessus la tête : "Ça me fait craquer" confie celle qui exerce depuis 12 ans. Ces journées sont épuisantes. Elle a parfois l'impression de travailler trop vite et mal : "Quand on peut passer voir une maman une fois pendant cinq minutes, c'est difficile car on l'impression d'être maltraitante et c'est difficile aussi pour la femme. On risque à chaque moment de faire des erreurs". Aurélie Devilléger et ses collègues aimeraient qu'une sage-femme puisse s'occuper à 100% d'une seule mère à la fois. "Je suis à la limite de réfléchir à un autre métier et en même temps mon travail me plait énormément car j'adore voir les parents dans la rencontre avec leur bébé"

En tout, huit sages-femmes périgourdines défileront à Paris pour la manifestation. La Dordogne compte 120 sages-femmes : 80 dans les hôpitaux, 30 libérales, 11 pour Protection maternelle et infantile qui dépendent du département