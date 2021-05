Grève des sages-femmes : "Il faut que nos grilles de salaires correspondent à nos compétences"

Elles sont en grève pour demander plus de reconnaissance et des revalorisations de salaires. Les sages-femmes se mobilisent ce mercredi dans plusieurs villes de France. "Il faut aussi mieux prendre en charge les femmes après leur accouchement" plaide Juliette Pelloux, sage-femme à Saint-Étienne.

Les sages-femmes sont en grève ce mercredi. A l’occasion de cette journée internationale de la sage-femme, elles demandent des revalorisations de salaires et surtout une meilleure reconnaissance de leur métier. Des rassemblements sont prévus dans plusieurs grandes villes de France. "En milieu hospitalier, notre profession est médicale, mais dans les statuts nous sommes associés à des paramédicaux", explique Juliette Pelloux, sage-femme libérale à Saint-Étienne et membre de l'Union nationale et syndicale des sages-femmes. "Il faut donc que nos grilles salariales correspondent à nos compétences."

La prise en charge lors de l'accouchement, un "enjeu de santé publique"

"Les tâches et les compétences des sages-femmes de l'hôpital sont sans cesse en train de croître. En salle de naissance, elles s'occupent de plusieurs patients en même temps et elles ne peuvent pas répondre aux demandes de chaque couple. Il faut donc aussi que les effectifs augmentent", poursuit Juliette Pelloux. "On ne peut pas être présentes comme il faut sur des situations qui sont parfois compliquées."

La sage-femme rappelle aussi que ce moment de l'accouchement est très important dans la relation avec le bébé pour plus tard mais aussi dans la relation du couple. "C'est vraiment un sujet de santé publique", précise Juliette Pelloux.

Si elle et ses collègues se mobilisent ce mercredi, c'était également pour demander une meilleure prise en charge des femmes juste après leur accouchement. "Aujourd'hui, l'Assurance maladie prend en charge le suivi jusqu'à 12 jours après la grossesse, mais parfois ce n'est pas suffisant", explique Juliette Pelloux. "Le post-partum peut s'installer plus tard. Il faut que les sages-femmes puissent passer plus tard, plus longtemps, pour écouter ces femmes, afin de rompre l'isolement de ces mamans. Parce que le suicide est, avec les maladies cardiovasculaires, la première cause de mortalité chez les mamans. Parfois, on se rend compte six semaines après que ça ne va pas et qu'on a raté quelque chose."