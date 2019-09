Grève des urgences: les syndicats du CHU de Tours à Paris avec le collectif Inter-Urgences

La grève touche les urgences du CHU de Tours et les hôpitaux de Chinon et Amboise depuis le mois de juin

Indre-et-Loire, France

Les soignants des hôpitaux attendent de pied ferme les nouvelles mesures pour les urgences que doit annoncer ce lundi Agnès Buzyn. La ministre de la santé, les syndicats et le collectif inter-urgences se retrouvent aujourd'hui autour d'une table pour ce nouvel épisode dans le bras de fer qui les opposent. On en est au 6ème mois de grève aux urgences. En Indre et Loire, le CHU de Tours, l'hôpital de Chinon et celui d'Amboise sont dans le mouvement depuis début juin. Jeudi dernier, les gréviste des trois hôpitaux ont tenu une réunion commune et demain mardi, à Saint Denis, c'est le collectif national inter-urgences qui se réunira pour discuter des mesures proposées par la ministre pour sortir de la crise et de la grève des urgences.

Pour Sud Santé, faire hospitaliser les personnes âgées sans passer par la case Urgences est une mauvaise idée

La semaine dernière, Agnès Buzyn a proposé de faire hospitaliser les personnes âgées directement dans les services gérontologie sans passer par la case urgences. A Tours, la réaction d'Anita Garnier, du syndicat Sud Santé, est sans appel. Mauvaise idée, dit-elle.

En envoyant directement les personnes âgées en service gérontologie, sans la case urgences, on risque de passer à côté de pathologies graves puisque le pré-bilan qui relève des urgences ne sera pas fait, comme le bilan sanguin, l'imagerie. Le travail de tri des urgences qui envoient les personnes âgées dans le service qui correspond à leur pathologie ne sera plus fait -Anita Garnier, infirmière urgentiste Sud Santé

Les syndicats veulent avant tout l'arrêt des fermetures de lits

Rejetée aussi la prime de 80 euros aux personnels para-médicaux pour qu'aux urgences ils prescrivent des radios ou fassent des sutures. Non, ce que veut Sud Santé encore et toujours, c'est l'arrêt des fermetures de lits et la réouverture des lits qui ont été fermés. Certains que la grève sera longue, les personnels soignants des hôpitaux de Tours, Chinon et Amboise multiplient les réunions pour organiser la convergence de leurs actions. Ils en ont tenu une jeudi dernier. Quelles que soient la deuxième vague de mesures annoncées par Agnès Buzyn, il est probable que la réunion de ce lundi ne mettra pas fin à la grève des urgences.