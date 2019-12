Grève du 10 décembre : 1 400 manifestants contre la réforme des retraites dans les rues de Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan, France

Les landais ont été moitié moins nombreux ce mardi à manifester dans les rues de Mont-de-Marsan contre la réforme des retraites. 1 400 manifestants ont défilé depuis la médiathèque jusqu'à la place de la Mairie, en passant par la préfecture. Jeudi dernier, le 5 décembre, ils étaient plus de 3 000. Une mobilisation en baisse, à l'image du taux de grévistes dans les Landes.

Dans le cortège, des enseignants, des cheminots, du personnel hospitalier, mais aussi des gilets jaunes ont marché sous les couleurs de la CGT, de FO, de l'Unsa ou de Solidaires. Tous opposés à la réforme des retraites, ils se sont mobilisés une nouvelle fois à la veille d'annonces du premier Ministre Edouard Philippe sur les grandes lignes du projet du gouvernement.

Quelques slogans et affiches dans le cortège © Radio France - Flore Catala

"On n'y croit plus"

Si certains espèrent un recul sur quelques aspects de la réforme, comme sur la retraite par points, la plupart des manifestants restent désabusés. Philippe, gilet rouge CGT sur le dos, est un agent SNCF de 52 ans en poste à Dax. Mobilisé depuis le jeudi 5 décembre, il n'attend pas grand-chose de ces annonces : "On rêve pas, demain Monsieur Philippe va faire de la communication, comme son gouvernement. On ne croit pas qu'il va nous donner des pistes, ce n'est pas au bout de quelques jours qu'ils vont nous écouter, après des mois et des mois de travail sur un projet anti-social".

Halte devant la préfecture des Landes © Radio France - Flore Catala

Du côté de Françoise, enseignante de 60 ans dans un collège de Mimizan, les espoirs ne volent pas plus haut. Avec ses collègues, elle scande le slogan "Macron, Delevoye : blablabla". Désabusée, elle reconnaît qu'elle "ne les croit plus. On a beau nous dire que le point ne va pas bouger, que tout va aller bien, on n'y croit plus". Mais pour elle, il est important de continuer à se mobiliser pour faire pression à la veille des annonces du gouvernement. Mais malgré la crainte de voir sa retraite mise à mal, elle garde le sourire, et conclut en riant : "il faut continuer à faire pression pour que ça bouge ! Enfin pour que ça ne bouge pas".

Poursuivre la lutte

Malgré la mobilisation en baisse de ce mardi 10 décembre, les manifestants affirment qu'ils continueront à se mobiliser. Philippe est convaincu qu'il faut tenir, et reste déterminé à trouver des solutions pour ceux qui ont moins les moyens de faire grève : "On va essayer de se relayer, de s'entraider, parce qu'effectivement ça va être plus dur pour d'autres de se battre et de tenir jusqu'à Noël s'il faut. Mais on espère que le gouvernement sera plus intelligent et qu'il se rendra compte que sa réforme n'est pas la bonne."

Le cortège défile sur l'avenue du Maréchal Juin © Radio France - Flore Catala

Pourtant, certains sont moins optimistes comme Aude, enseignante de 37 ans : "c'est compliqué parce que les collègues se sont déjà beaucoup mobilisés jeudi dernier et aujourd'hui, et repartir sur plusieurs autres jours de grève c'est très difficile. Donc honnêtement on n'a pas trop de solution pour maintenir la mobilisation. Donc rester mobilisés, discuter, occuper l'espace public oui, mais continuer à faire grève tout le monde n'y arrivera pas, ça c'est sûr".

En grève jeudi dernier et ce mardi, Aude compte tout de même de se mobiliser à nouveau dans les semaines à venir, comme d'autres de ses collègues, et beaucoup de manifestants présents dans le cortège. Des grèves perlées semblent ainsi prévues et organisées dans certains secteurs, jusqu'à ce que le gouvernement prenne le temps d'échanger avec les partenaires sociaux sur cette réforme contestée.