Grève du 10 décembre en Sarthe : dix fois moins d'écoles fermées que la semaine dernière

D'après les décomptes des services de l'Education Nationale, quinze écoles sarthoises seront fermées ce mardi 10 décembre en Sarthe. Soit dix fois moins que le jeudi 5 décembre, lors de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Un enseignant sur six sera gréviste.

Sarthe, France

La mobilisation des enseignants est en très nette baisse en Sarthe. Alors que 151 écoles étaient fermées le jeudi 5 décembre, lors de la première journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites, elles ne seront que quinze, dont trois au Mans, ce mardi 10 décembre, d'après les décomptes des services de l'Education Nationale. Autrement dit, dix fois moins. Un peu moins de 4% des écoles publiques du département resteront fermées. Selon l'Inspection d'Académie, un enseignant sur six (14%) sera en grève contre un peu plus de la moitié la semaine dernière.

Au moins un quart d'enseignants grévistes dans une cinquantaine d'écoles

Dans une cinquantaine d'écoles sarthoises (51), au moins 25% des enseignants seront en grève. Ces établissements ont l'obligation de mettre en place un service minimum d'accueil. Jeudi 5 décembre 2019, lors de la première journée de grève et de manifestations contre la réforme des retraites, près de quatre écoles sur dix étaient fermées (37,4%, en Sarthe. Le syndicat SNUIPP avait comptabilisé ce jour-là, 60% d'enseignants grévistes dans le premier degré. Les services de l'Education Nationale avaient relevé un taux de 53%.