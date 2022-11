Grève du 10 novembre : les perturbations à prévoir en Seine-Maritime et dans l'Eure

Transports

Les lignes normandes de la SNCF circulent normalement.

ⓘ Publicité

Pas de perturbations non plus sur les transports en communs au Havre et à Evreux.

En revanche, à Rouen, pas de transports à prévoir avant 6h du matin. A partir de 6h, c'est plus fluide, on compte 9 métros sur 10. A peu près deux tiers des TEOR et des lignes FAST... Pour les autres bus, il faut être un peu plus patient.. seuls la moitié circulent. Attention, le soir après 19h40 il n'y aura plus de transports en communs dans l'agglomération rouennaise.

Ecoles

Dans les écoles, le prévis couvre les enseignants mais les fermetures de classes devraient rester ponctuelles.

Beaucoup plus de perturbations dans le périscolaire et les cantines, au Havre et à Rouen principalement.

Retrouvez la liste des écoles concernées : ici pour Rouen et là pour Le Havre .

Autres secteurs

La santé a lancé de nombreux appels à la grève : dans le médico-social, le CHU Rouen, le CH Rouvray et le CH Le Havre.

La métallurgie, l'énergie et les dockers seront également présents dans les cortèges.

A Evreux, les salariés de Compin sont également en grève contre le plan de sauvegarde de l'emploi prévu par la direction.

Points de rendez-vous

au Havre, RDV devant la salle Franklin, à 10 h

à Dieppe, devant la gare, à 10 h 30

à Rouen, cours Clemenceau, à 10 h 30 ;

à Fécamp, espace Henri-Dunant, à 14 h 30.

Dans l’Eure, un rassemblement est prévu devant la mairie de Gisors de 10 h à 15 h.

Un autre sera organisé devant l’entreprise Compin où les salariés sont en grève.