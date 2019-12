Retraites : environ 2 000 manifestants à Caen au lendemain des annonces d'Edouard Philippe

Caen, France

Les manifestants ont déambulé dans le centre-ville de Caen pendant près de deux heures ce jeudi matin. Enseignants, salariés du privé et du public, cheminots, mais aussi étudiants et retraités, en tout près de 2 000 personnes étaient présentes. Tous réclament le retrait de la réforme des retraites.

"Les annonces du Premier ministre ont conforté énormément de gens dans leur mécontentement. C'est pour ça qu'on est là. Après, il faut qu'on soit solidaires et surtout pas divisés. Car c'est ce que le gouvernement cherche à faire : diviser ceux nés avant 1975 et ceux nés après", estime Camille, enseignante à Avranches, dans la Manche.

Une semaine après la grève du 5 décembre qui a réuni 15 000 personnes dans les rues de Caen, les manifestants étaient moins nombreux ce jeudi, mais toujours autant déterminés. Tôt dans la matinée, une centaine de militants de la CGT a bloqué le dépôt de bus Twisto à Hérouville-Saint-Clair.

"Une convergence des luttes s'organise pour lutter contre cette réforme. A chaque appel de la CGT, nous nous mobiliserons ensemble. Car je ne sais pas dans quel état je serais, mais je n'ai pas envie de conduire des bus jusqu'à 67 ans", affirme Samuel Warnier, conducteur de bus et secrétaire de la CGT Twisto.

De nombreux retraités dans le cortège

Dans les rangs de la manifestation, de nombreux retraités étaient présents. Alain, ancien salarié des industries électriques et gazières, se mobilise depuis la semaine dernière. "Nous ne faisons plus confiance au gouvernement et nous avons peur pour nos pensions de retraite. Je suis en retraite depuis douze ans et ma pension ne cesse de baisser. Mais nous sommes là aussi pour les générations futures", explique le retraité caennais.

Il est persuadé que la mobilisation des citoyens peut amener au retrait de la réforme. "1995 c'est notre exemple. Le rapport de force, c'est ce qui fait que les choses peuvent changer", estime Alain.

Les syndicats prévoient un rassemblement d'ampleur mardi prochain. La CFDT devrait rejoindre la mobilisation.