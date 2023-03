Grève du 15 mars contre la réforme des retraites : à quelles perturbations s'attendre en Picardie ?

Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ce mercredi 15 mars partout en France,

En Picardie, une dizaine d'actions sont prévues ce mercredi. Certains services devraient être perturbés, France Bleu Picardie fait le point.

Dans les transports en commun

Le trafic devrait rester perturbé à la SNCF comme depuis le début de la semaine. Les prévisions détaillées pour la Région Hauts-de-France doivent être communiquées après 17 heures ce mardi. "On ne sera pas dans les niveaux de perturbation des transports publics qu'on a connus lors des précédentes mobilisations" au niveau national, estime le ministre des Transports Clément Beaune. Ce mardi, 3 TER sur 5 sont en circulation dans les Hauts-de-France, même chiffre pour les TGV et les Ouigo.

A Amiens, le réseau de bus fonctionnera normalement, annonce Ametis sur son site internet. "Aucune adaptation d'offre n'est prévue en cette journée. Des perturbations sont toutefois à prévoir en centre-ville" en raison de la manifestation. A Beauvais, Corolis n'a pas encore communiqué. Cela s'annonce par contre très compliqué pour le transport scolaire dans la Somme. Plus d'une quarantaine de lignes ne seront pas assurées ce mercredi annonce Trans80. La liste complète est à retrouver dans un article dédié .

Dans le ciel

Du côté des aéroports, les perturbations au niveau national devraient être plus légères que la semaine dernière. La Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d'annuler mercredi 20% de leurs vols à Paris-Orly. Pas de demande d'annulations par contre pour les aéroports de Beauvais ou de Lille, même si la DGAC prévient, "des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir", "les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage et à s'informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur vol", poursuit la DGAC*.*

Des perturbations dans les accueils périscolaires

Plusieurs structures municipales seront touchées par le mouvement de grève à Amiens. L'accueil périscolaire, en ce mercredi, ne sera pas possible dans les sites suivants : Jean-Marc Laurent (maternel), Elbeuf (maternel), Condorcet (élémentaire), Noyon (élémentaire), Jean Macé (maternel), Tour du Marais (primaire), Notre Dame (maternel), fait savoir la mairie d'Amiens, qui précise que des évolutions peuvent intervenir jusqu’à mercredi matin.

Par ailleurs, la collecte des déchets ne devrait pas être touchée dans la métropole d'Amiens ce mercredi, selon les premiers retours, contrairement à Paris.

