Grève du 17 décembre : à quoi doit-on s'attendre en Corse ?

Corse, France

Après la démission ce lundi de Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites, les syndicats ne désarment pas. Ils appellent une nouvelle fois les Français à se mobiliser et à descendre dans la rue. En Corse, trois manifestations sont prévues ce mardi, à 10 heures à Bastia et à 15h30 à Ajaccio et Porto-Vecchio. Pour cette troisième journée de colère, voici ce qui nous attend en Corse.

Écoles et crèches

La mobilisation devrait être forte ce mardi dans l'Education, en particulier dans le premier degré (écoles maternelles et primaires). Selon le Rectorat, plus de 42% du personnel sera gréviste sur l'ensemble de l'académie de Corse, avec une part un peu plus importante en Corse-du-Sud. A Bastia, trois écoles seront fermées : Reynoard, Subissi et Campanari. Les crèches et les haltes-garderies seront également fermées ce mardi. Concernant les cantines, le service sera normalement assuré dans les écoles qui restent ouvertes.

Train, avion et ferry

Au niveau des transports, cela devrait être moins perturbé ce mardi que le 5 décembre dernier, la première journée de grève. Aux Chemins de Fer de la Corse, seuls 40 agents sur 280 seront grévistes. Les lignes principales et le péri-urbain fonctionneront à priori normalement. "Cela devient de plus en plus compliqué de mobiliser à l'approche des fêtes" confie Charles Finidori, délégué syndical STC aux Chemins de Fer de la Corse.

Une tendance qui se vérifie également pour les traversées maritimes. A Corsica Linea, aucun préavis n'a été déposé. Toutefois, ce qui pourrait un peu perturber le trafic, c'est s'il y a un mouvement du coté des dockers. Dans les airs, le mouvement sera aussi peu suivi. Néanmoins, des retards de vol seront possibles à cause de la situation plus compliquée à Marseille et à Orly.