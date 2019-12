Grève du 17 décembre : le point sur les perturbations en Vaucluse

Avignon, France

"Ne rien lâcher" : les syndicats appellent à une nouvelle journée d'action, ce mardi 17 décembre, partout en France. Le mouvement devrait être très suivi en Vaucluse, où un rassemblement est prévu à 10h30 sur les Allées de l'Oulle à Avignon. Les transports sont encore très perturbés. À la SNCF : comptez trois TER sur dix en moyenne, avec par exemple 4 trains entre Marseille et Avignon via Arles, 5 trains entre Marseille et Avignon via Cavaillon, aucune rame (mais des cars) entre Avignon et Orange et entre Avignon et Carpentras. Le trafic est aussi restreint sur les lignes de bus et de tram du réseau Orizo. Sur la ligne 7 par exemple, il faut attendre presqu'une heure et demie entre deux bus. Les lignes 13 et 19 ne sont pas du tout desservies. Les transports scolaires, eux circulent normalement. Vous retrouverez toutes les infos sur le site de Orizo.

Des écoles fermées

La grève entraîne également des fermetures d'écoles. À Carpentras par exemple, la Cité Verte, Gandié Maternelle et Gandié Elémentaire resteront portes closes ce mardi. Il n'y a pas d'accueil du matin ni d'étude du soir. Un service minimum d'accueil est prévu au centre de loisirs de la Roseraie. À Orange, il n'y a pas de cantine, ce mardi midi, pour les élèves des maternelles Deymarde, Mistral et Sables. Un service minimum d'accueil est organisé pour les enfants scolarisés dans les écoles les plus touchées, à savoir la maternelle Coudoulet, l'école élémentaire Croix-Rouge, les maternelles ET élémentaires Deymarde, Pourtoules, Mistral, Sables et Martignan. À Avignon, un service minimum d'accueil est prévu au centre de loisirs de la Barthelasse.

Justice perturbée

Les avocats des barreaux d'Avignon et de Carpentras décrètent une journée "justice morte". Ils ne participent à aucune audience (exceptées les comparutions immédiates). Ils se rassemblent à midi, en robe, devant les palais de justice. À Avignon, ils seront rejoints par les professionnels de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et les Conseillers Pénitentiaires d'Insertion.