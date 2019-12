Grève du 17 décembre : les commerces sur le tracé de la manifestation à Paris vont devoir encore fermer

Une nouvelle manifestation est prévue mardi à Paris entre la place de la République et la place de la Nation contre la réforme des retraites. Le préfet de police de Paris a pris ce vendredi une nouvelle fois un arrêté demandant aux commerçants présents sur le parcours de fermer leur boutique.

Paris, France

Ils vont devoir une nouvelle fois fermer boutique. Les commerçants parisiens présents sur le parcours de la manifestation prévue ce mardi à Paris contre la réforme des retraites, entre place de la République et place de la Nation, ont ordre de tirer leur rideau le temps de la mobilisation. Le préfet de Paris a pris un arrêté ce vendredi.

Commerces fermés de République à Nation

"Les participants se rendront de la _place de la République, dans le IIIe arrondissement, à la place de la Nation_, dans le XIe, et emprunteront le boulevard du Temple, boulevard des filles du Calvaire, boulevard Beaumarchais, place de la Bastille, rue de Lyon, avenue Daumesnil, boulevard Diderot. Afin d’éviter tous débordements, le préfet de Police a pris un arrêté obligeant le mardi 17 décembre les responsables des commerces, débits de boissons et restaurants, installés sur le parcours du cortège intersyndical à fermer leurs établissements le temps de la manifestation", peut-on lire dans le communiqué.

Cet arrêté prévoit aussi l’interdiction de stationnement des véhicules entre minuit et 20 h 00 sur l’itinéraire emprunté lors de la manifestation.

La préfecture de police de police de Paris rappelle que des dégradations et des violences ont eu lieu le 1er mai et le 5 décembre dernier.

Les Champs-Élysées, Matignon ou encore l'Élysée interdits aux manifestants

Par ailleurs, un autre arrêté, toujours pris par le préfet de Police, interdit les "rassemblement de personnes se revendiquant des « gilets jaunes » avenue des Champs-Elysées, dans un périmètre comprenant la présidence de la République et le ministère de l’Intérieur, et dans les secteurs de l’Assemblée Nationale, de l’Hôtel Matignon, de la Cathédrale Notre-Dame de Paris et de la préfecture de Police".

Plusieurs syndicats ont appelé à une manifestation ce mardi à Paris.