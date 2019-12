Retraites : les conséquences de la grève du 17 décembre dans la Somme

Une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle se profile. Entre appels à la grève et manifestations, retrouvez ici les perturbations à prévoir dans la Somme.

Somme, France

La grève contre la réforme des retraites ce mardi 17 décembre, nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle, s'annonce très suivie en Picardie. De nombreux secteurs d'activités seront impactés, dont les transports et l'éducation.

Sur les rails, si les prévisions officielles tomberont en fin de journée, prévoyez tout simplement un "mardi noir". La SNCF recommande même aux voyageurs TER "de ne pas venir en gare" et d’utiliser d’autres moyens de transport comme le covoiturage.

Pour les TER, les TGV Inoui et les Ouigo, l'échange et le remboursement des billets reste possible, pour tous les voyages jusqu'au 25 décembre inclus.

Notez cependant que les conducteurs routiers ne mèneront pas de blocage ni d'opération escargot en Picardie ce mardi, "pour ne pas pénaliser les automobilistes", selon Thierry Cordier, le secrétaire général de la CFDT Transport-Picardie.

30 % de grévistes parmi les enseignants du premier degré

Du côté des écoles de la Somme, la mobilisation sera aussi au rendez-vous mais en baisse : le taux de grévistes annoncé pour les enseignants du premier degré ce mardi est de 30%, selon le syndicat majoritaire SNUIPPP-FSU. Il a ajoute que proportionnellemment, la grève sera plus suivie dans les grandes villes que dans les villages.

A Amiens, par exemple, selon le Snuipp - FSU, les écoles suivantes seront fermées :

-Ecoles maternelles : Georges Quarante (rue d'Etouvie), la Vallée (rue Legrand d'Aussy), Saint Maurice (2 rue Saint-Maurice), Jules Verne (313 rue d'Abbeville).

-Ecole élémentaire : la Paix (8 avenue de la Paix).

A Abbeville, l'école maternelle des Platanes (rue des Platanes) sera également fermée, toujours selon ce syndicat.

Le syndicat FSU-SNUIPP note toutefois qu'il y aura en moyenne "plus d'écoles ouvertes" dans la Somme, que le mardi 10 décembre, lors de la précédente grande journée de mobilisation.

A Amiens, un accueil minimum est toujours prévu pour les enfants rue Dupuis, au sein des centres de loisirs Notre-Dame (pour les maternelles) et Edgar Quinet (pour les primaires). Tout enfant scolarisé peut être accueilli, après une pré-inscription à effectuer en mairie de secteur ou à l'accueil de l'Hôtel de ville. Prévoyez le repas du midi pour votre enfant (repas froid ou pique-nique dans une glacière au nom de l'enfant).

Dans la restauration scolaire : 7 centres de restauration (sur 58) resteront fermés à Amiens : Saint-Pierre, André-Chénier, Marivaux, Emile-Lesot, Georges Quarante, Saint-Leu et IUFM.

Les manifestations dans la Somme

Plusieurs rassemblements et manifestations sont annoncés par les syndicats : une nouvelle grande manifestation s'élancera à 14h ce mardi devant la Maison de la Culture à Amiens. Elle sera menée notamment par la CGT, FO mais aussi la CFDT, présente pour la première fois dans le cortège depuis le début de la grève.

A Abbeville, notez aussi cette autre manifestation, elle partira ce mardi à 10h du boulevard Vauband.