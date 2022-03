Grève du 17 mars : quelles sont les écoles de Bordeaux privées de cantine ?

Sept syndicats appellent à une grève dans toutes les professions, ce jeudi 17 mars, pour demander une hausse des salaires et du pouvoir d'achat. Cela a des conséquences concrètes à Bordeaux : 44 écoles sur les 110 de la ville n'accueilleront pas les enfants entre midi et deux.

Avec l'obligation aux personnels grévistes 48 heures à l'avance dans les écoles, les mairies de Gironde commencent à donner, ce mercredi, la liste des écoles dont le fonctionnement sera perturbé par la grève du 17 mars, qui va d'ailleurs bien au-delà de l'Éducation nationale. Sept syndicats appellent en effet à une mobilisation intersyndicale pour la hausse des salaires et du pouvoir d'achat.

À Bordeaux

Sur les 110 écoles de la ville, 44 n'assurent pas l'accueil des enfants entre midi et deux, même avec leur repas. 18 écoles demandent aux parents de prévoir un pique-nique, tandis que la cantine est assurée avec des repas de secours dans le reste des écoles. Concernant la garderie du matin, elle ne sera pas assurée dans 10 écoles. Enfin, les élèves de l'école maternelle Le Point du jour et de l'école élémentaire du Vieux Bordeaux n'assureront aucun accueil pour les élèves dont l'enseignant serait gréviste.

À Talence

Les 18 écoles de Talence accueilleront les élèves sur la journée, même si ce sera un service minimal d'accueil à l'école Picasso. Concernant la cantine, elle est fermée dans sept écoles. Il n'y aura pas de garderie, ni le matin, ni le soir dans neuf écoles sur 18.

À Libourne

À Libourne, un enseignant fait grève à l'école Myriam-Errera, les enfants de sa classe ne seront pas accueillis. Dans les écoles Épinette et Simone-Veil, où d'autres enseignants font grève, un service minimum d'accueil est mis en place. Les parents devront récupérer leurs enfants entre midi et deux dans les écoles Carré, Jean-Jacques Rousseau et et Simone-Veil, ils pourront leur fournir un pique-nique à l'école Saint-Exupéry. Enfin, il n'y aura pas de garderie, ni le matin ni le soir à l'école Carré, et pas de garderie du soir à l'école Garderose.

À Libourne également, la mairie prévient que des perturbations pourraient avoir lieu sur le service de collecte des déchets.

À Mérignac

À Mérignac, la mairie ne signale aucune perturbation pour ce jeudi.