Grève du 17 septembre dans la Loire : quelques perturbations dans les transports et les écoles

C'est le premier grand rendez-vous syndical dans la rue depuis la sortie du confinement : la CGT, la FSU et Solidaires organisent une journée nationale d'action ce jeudi pour l'emploi, les salaires, mais aussi contre la réforme des retraites. Manifestations à 10h30 à Saint-Étienne (entre la Bourse du travail et à la préfecture) et à Roanne (défilé entre la Bourse du travail et la Sécurité sociale). Cette journée de mobilisation entraîne des perturbations dans certains services, les transports notamment.

Les liaisons TER entre Saint-Étienne et Lyon assurées

Sur les rails, aucun train ne circule entre Firminy et Saint-Étienne sur la ligne TER 9, mais une dizaine de trajets sont assurés en car sur cette section. En revanche, sur la même ligne 9, les trajets sont assurés normalement entre Saint-Étienne et Lyon. Sur les lignes Saint-Étienne- Roanne et Saint-Étienne- Montbrison, pas de train mais des cars. Des perturbations moindres selon la SNCF à l'échelle de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec une centaine de trains perturbés sur les 1600 prévus sur toute la journée.

STAS : quelques perturbations sur la ligne T2 et plusieurs lignes de bus

Pour les trams et les bus de la STAS, il faut prévoir quelques perturbations sur les lignes métropolitaines et sur la ligne tram T2. Le trafic sur le réseau des transports en communs de Saint-Étienne métropole s'annonce plus compliqué sur les lignes 11, 22, 23, 40, 41, 43, 44 et 45. Les lignes de soirées (S1, S3, S6, S7 et S9) ne circuleront pas.

Des cantines scolaires fermées

Dans les écoles, des enseignants et des agents peuvent être en grève ce jeudi. La ville de Saint-Étienne prévient par ailleurs qu'il n'y a pas de cantine dans huit écoles (Beaulieu, Francs-Maçons, La Métare Cottencière, La Métare Rejaillère, Montaud, la Rivière, Tardy, Villeboeuf) mais les enfants inscrits auront droit à un repas tiré du sac.