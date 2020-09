Grève du 17 septembre : une rentrée en petites foulées pour la CGT en Auvergne

Dans le Cantal, le Puy-de-Dôme ou l'Allier, une intersyndicale menée par la CGT appelle à la grève. Ils dénoncent une "casse sociale" menée par le gouvernement avec son plan de relance de 100 milliards pour l'économie. "Ce sont des milliards de cadeaux au patronat et aux actionnaires sans conditions MAIS avec notre argent" tonne le communiqué CGT-FSU-Solidaires-FO dans le Cantal.

Une rentrée en ordre dispersé

Malgré tout, en Auvergne, la rentrée se fait en ordre dispersé. Si dans l'Allier et le Cantal, FO se joint à l'intersyndicale, ce n'est pas le cas du Puy-de-Dôme où FO ne sera pas de la mobilisation. Le syndicat au niveau national décidera seulement la semaine prochaine d'une éventuelle mobilisation. Quant à la CFDT, elle a préféré lancer sa propre initiative.

Néanmoins, les organisations qui seront dans la rue ce jeudi l'assurent : c'est aussi une manière de se remobiliser après la crise sanitaire, qui a fortement perturbé la manière de manifester. "Rappelez-vous : avant le Covid, il y avait les mobilisations contre la réforme des retraites" explique Laurent Indrusiak, le secrétaire départemental de la CGT dans l'Allier. "L'objectif est de se remettre dans le sens des mobilisations".

Parmi leurs revendications, les hausses de salaires, l'abandon "définitif" des réformes des retraites et de l'assurance chômage, réduction du temps de travail "sans perte de salaire"... Leur mot d'ordre jeudi: "Mobilisés pour un autre avenir". Néanmoins, Laurent Indrusiak "est lucide du rapport de force" et ne compte pas "plier le gouvernement." "C'est un message envoyé" au président et au Premier Ministre : "augmentons les salaires et protégeons les salariés" dit le patron de la CGT dans l'Allier.

Les rassemblements en Auvergne

Dans l'Allier : à 10h30, rassemblement place Jean Dormoy à Montluçon , place de la Liberté à Moulins et Place de la Poste à Vichy

, place de la Liberté à et Place de la Poste à Dans le Cantal : à 11h30, rassemblement place des Droits de l'Homme à Aurillac

Dans le Puy-de-Dôme : à 11 heures 45, départ de la manifestation rue Louis Renon, direction la préfecture à midi

Les perturbations dans les transports

La grève impacte les lignes de train auvergnates. La direction prévoie un trafic "quasi normal". Malgré cela, les lignes sont touchées au départ de Clermont direction Thiers, Moulins-sur-Allier, Gannat, Le Puy-en-Velay, Aurillac, Brioude ou Volvic. Pour les Intercités entre Clermont-Ferrrand et Paris, 7 des 8 allers/retours seront assurés. Seuls le train de 5 heures 55 au départ de Clermont et celui au départ de Paris à 17 heures 57 sont annulés Les voyageurs peuvent se renseigner en se rendant sur le site Internet du TER Auvergne-Rhône-Alpes ou sur l’application SNCF et sur Twitter.

Dans l'agglomération clermontoise, dès 11 heures, le tram circulera uniquement entre les stations Les Vergnes et Gaillard puis entre Maison de la Culture et La Pardieu Gare. Les bus des lignes B, C, 9, 10 seront déviés et les arrêts Ballainvilliers, Jaude et Alexandre Varenne seront reportés. Outre ces perturbations avant midi en raison de la manifestation, le trafic sera perturbé. Les trams et bus circuleront entre 6 heures et 20 heures.