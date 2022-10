Grève du 18 octobre : à quoi faut-il s'attendre dans la Loire et en Haute-Loire ?

Journée de grève ce mardi : la CGT, en pointe dans le conflit social des raffineries, mais aussi les syndicats FO, Solidaires et FSU, appellent tous les salariés de tous les secteurs à faire grève et à manifester. Deux revendications : la hausse des salaires et les libertés syndicales.