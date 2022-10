Grève du 18 octobre : à quoi faut-il s'attendre en Limousin ?

Grève dans de nombreux secteurs à l'appel de la CGT, ce mardi 18 octobre. Leurs réclamations sont des augmentations de salaire, avec un SMIC à 2000 euros, et des augmentations de minimas sociaux, suite à l'inflation galopante. Des préavis de grève ont été déposés partout en France, et dans de nombreux secteurs, que ce soit dans le public ou dans le privé. Dans toute la France, 140 points de rassemblements sont prévus. À Limoges, le rendez-vous est donné à 14 heures, Carrefour Tourny, en face des Galeries Lafayette. Et dans le Limousin, la mobilisation promet d'être assez bien suivie. À quoi faut-il s'attendre ?

ⓘ Publicité

Dans les transports, seulement un train sur cinq devrait circuler dans le Limousin. Cela concerne les TER comme les Intercités. Par exemple, seulement un quart des Intercités devraient rouler, entre Brive et Paris

À lire aussi Grève SNCF : environ 80% des trains supprimés dans le Limousin selon les syndicats

Si vous déplacez en bus, en Haute-Vienne comme en Corrèze, ils circulent normalement. Mais attention, dans le centre-ville de Limoges, aucun bus ne passera à partir de 14 h 15, à cause de la manifestation.

Dans les hôpitaux, mobilisation mitigée. Les personnels de Limoges et de Tulles ne devraient pas être en grève. **Par contre, à Brive, la mobilisation sera importante. **Mais pas de panique : comme d'habitude, le personnel sera réquisitionné et donc aucun service ne sera ralenti.

Enfin, **plus de 50 % des professeurs des lycées professionnels devraient être en grève, eux aussi. **De leur côté, ils manifesteront contre le projet de réforme des lycées professionnels à 10 heures, mais comptent rejoindre la manifestation interprofessionnelle à 14 heures.

De nombreux autres secteurs devraient être touchés par la mobilisation, comme **La Poste, les collèges et lycées généraux, la fonction publique ... **Mais impossible de savoir combien de personnes seront en grève. Légalement, un salarié n'est pas obligé d'annoncer à l'avance à son employeur qu'il ne va pas travailler. Les seuls obligés à déclarer leur grève, en plus des salariés dans le milieu des transports, ce sont les professeurs des écoles. Ils ont 48 heures ouvrées pour annoncer s'ils font grève ou non. Un délai trop court pour cette grève interprofessionnelle.