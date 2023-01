Grève du 19 janvier : de nombreuses perturbations sont à prévoir dans le Berry

La mobilisation du 19 janvier contre la réforme des retraites promet d'être très suivie dans toute la France, mais aussi dans l'Indre et le Cher. Des perturbations sont à prévoir dans le Berry, notamment dans les transports, mais aussi dans les écoles.

ⓘ Publicité

Aucun train sur la ligne POLT

Si vous prévoyez de prendre le train, attention. La SNCF l'annonce**, aucun train ne circulera sur la line POLT** (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse) de la journée.

Des transports en commun perturbés

Dans les transports en commun, des perturbations sont aussi à prévoir. A Bourges, la société AggloBus annonce que de nombreuses lignes ne seront pas desservies. Cela concerne les lignes 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17. Les navettes du centre-ville ne passeront pas non plus. Par contre, à Châteauroux et à Vierzon, les cars devraient circuler normalement.

Concernant les transports scolaires, attention : dans l'Indre et dans le Cher**, il se pourrait que le ramassage des élèves ne se fasse pas.** Mais le réseau Rémi ne donne pas plus d'informations pour le moment.

Un service minimum dans les écoles

Dans les écoles maternelles et primaires, un service minimum d'accueil des enfants est normalement prévu par les mairies. Mais de nombreux enseignants ont déjà prévu de faire grève : entre 65 et 70% d'entre eux dans le Berry selon le syndicat enseignant Snuipp-FSU. Les municipalités conseillent donc aux parents qui le peuvent de garder leurs enfants à la maison.

Des manifestations sont prévues dans le Berry, à 10 heures dans toutes les villes. A Châteauroux, les syndicats se sont donné rendez-vous Place de la République. A Issoudun, le cortège partira également Place de la République. A Bourges, le rendez-vous est donné Place Séraucourt. Et à Vierzon, la manifestation se tiendra Place Jacques Brel.