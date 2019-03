Grève du 19 mars : à quoi s'attendre dans la Manche ?

Plusieurs syndicats (CGT, FO,FSU,Sud Solidaires et UNL SD 50) appellent les salariés du public et du privé et aussi la jeunesse à faire grève contre certaines réformes du gouvernement, pour une hausse des salaires et des moyens pour les services publics ou encore contre la "loi anticasseurs".

Manche, France

Le mouvement de grève national devrait entraîner des perturbations ce mardi 19 mars 2019 dans les écoles, les transports ou encore dans les hôpitaux.

Alors à quoi s'attendre dans la Manche ?

Dans les écoles.

Il n'y aura pas cours pour certaines classes par exemple à l'école Gibert Zola à Cherbourg, à l'école Pierre et Marie Curie de Granville, la seule touchée de la ville, les enseignants ici sont en grève. Il n'y aura pas classe non plus du CP au CM2 à La Haye-Pesnel ou encore au RPI de Tamerville, près de Valognes. Mais l'accueil des enfants est assuré. Aucune perturbations en revanche attendue dans les écoles de Saint-Lô

Dans les transports

Ça devrait rouler. Un service normal en Normandie est annoncé par la SNCF. Le service des bus à Saint-Lô fonctionnera normalement aussi et a priori la grève n'es pas suivie non plus chez Zéphir bus à Cherbourg du 19 mars

Des manifestations

Trois rassemblement sont prévus dans la Manche. A Cherbourg et Saint-Lô mardi matin et à Avranches dans l'après-midi