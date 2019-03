Grève du 19 mars : plusieurs écoles fermées en Côte-d'Or

L'école maternelle et élementaire de Champollion à Dijon seront impactées par la grève ce mardi 19 mars.

Dijon, France

Le personnel de la fonction publique se mobilise ce mardi 19 mars. Plusieurs organisations syndicales dont la CGT, FO et Solidaires appellent à une journée d'action pour dénoncer leurs conditions de travail. Elles revendiquent une augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux. Egalement sur la table, le rétablissement de la progressivité du système fiscal et la transition écologique.

Vingt-huit écoles fermées

Plusieurs écoles n'assureront pas les services de la vie scolaire comme la cantine par exemple. Parmi elles, les écoles maternelles d'Alain Millot, de Beaumarchais, de Champollion mais aussi Paulette Lévy. Les écoles primaires de York, Anjou mais encore Camille Flammarion sont également concernées par cette grève. Aucun service de restauration à midi ne sera assuré. Tandis que d'autres écoles proposeront uniquement des repas froids. La ville de Dijon met à votre disposition le détail de l'accueil dans ses écoles à cette adresse sur son site internet.

"En Côte-d'Or, 28 écoles seront fermées" - Fabian Clément, co secrétaire de la F.S.U Côte-d'Or.

D'autres écoles n'assureront aucun service périscolaire, matin comme soir, à l'instar de l'école élémentaire de Montmuzard qui n'assurera que le service périscolaire du soir. Celle de Dampierre à Dijon sera totalement fermée. "En Côte-d'Or, 28 écoles seront fermées" annonce Fabian Clément, co secrétaire de la F.S.U Côte-d'Or.

Des transports peu impactés

Les transports ne seront pas affectés par cette grève. "75% des transports seront assurés", garantit Divia, le réseau de transport en commun de la ville de Dijon. Les tramways circuleront normalement. Les Lianes sur une fréquence de 10 à 20 minutes, les bus complémentaires entre 20 et 40 minutes. Toutes les informations sont à retrouver ici.

INFO GRÈVE: ⚠️ Mouvement national de grève MARDI 19 MARS, perturbations à prévoir sur le réseau Divia Bus&Tram. Le service sera assuré à 75%.

➡️ Informations et fiches horaires des lignes concernées sur : https://t.co/xT1Sa8gK2Tpic.twitter.com/QJMBzfj8Tb — DiviaMobilités Dijon (@DiviaMobilites) March 16, 2019

Du côté de la SNCF, aucune perturbation n'est à prévoir indique la société ferroviaire de transport. Tous les trains sont maintenus et circuleront à l'heure "hors accident ou panne", souligne la société française.

Plusieurs organisations syndicales appellent à la grève ce mardi 19 mars. © Radio France - Bradley De Souza

A Dijon, une manifestation partira de place de la Libération où tous les agents de la fonction publique grévistes se sont donné rendez-vous à 14h30. Ils se dirigeront ensuite place de la République avant de gagner la Préfecture. Dans le cortège, les principaux syndicats, CGT, FO et FSU ainsi que l'UNEF, syndicat lycéen.