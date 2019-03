Grève du 19 mars : Un millier de personnes dans les rues à Dijon

Dijon, France

Ils étaient plus de 1300 selon les syndicats, un peu plus de 1000 selon la police, les manifestants ont défilé dans les rues de Dijon ce mardi 19 mars. Partis de la place de la Libération vers 15h30, ils se sont dirigés vers la préfecture en passant par la République. Au cœur de leurs revendications, le pouvoir d'achat et la hausse des salaires.

Au coeur de la manifestation, une justice sociale. © Radio France - Bradley De Souza

"Je travaille dans la fonction publique depuis 23 ans et je suis toujours à 1500 euros par mois. Et parfois je ne comprends pas pourquoi mais ça baisse ! ", raconte Stéphanie auxiliaire de puériculture. "Nous ne sommes pas nombreuses mais nous tenions à être présentes pour protester", ajoute sa collègue Florence. Comme elles, des centaines d'actifs de la fonction publique se sont réunis place de la Libération pour évoquer le dégel du point d'indice.

Des infirmiers en passant par des enseignants du secondaire, ils sont venus exposer leurs revendications. "Je suis totalement contre la loi Blanquer qui à mon sens va juste créer des inégalités entre les lycées", s'exprime Marc, professeur de lettres au lycée Monchapet à Dijon. Il est venu avec ses collèges pour protester contre la suppression de 4 postes dès la rentrée prochaine a-t-il confié à France Bleu.

Fabian Clément, co secrétaire de la F.S.U Côte-d'Or a exposé les revendications du syndicat. © Radio France - Bradley De Souza

Des étudiants "gilets jaunes"

Parmi les manifestants, quelques étudiants défilaient dans les rues. Certains avaient même revêtu le gilet jaune, signe du mouvement de contestation sociale qui gronde en France depuis plusieurs mois. "Je suis gilet jaune mais en tant qu'étudiant et étant confortable je suis là surtout pour les autres", raconte Ludovic, étudiant à Dijon. Il était accompagné d'autres étudiants présents dans le cortège mais peu nombreux. "Cette mobilisation est avant tout pour les travailleurs", souligne Maximilien, président de l'UNEF Bourgogne avant de poursuivre "Nous sommes là parce que nous sommes les travailleurs de demain".

Le cortège a remonté la rue de la Liberté avant de se diriger vers la préfecture. © Radio France - Bradley De Souza

Les étudiants ont tenu à porter leurs revendications. Parmi elles, la hausse des frais de scolarité pour les étudiants étrangers hors Union européenne. "C'est clairement une mesure discriminatoire qui se base sur l'origine de l'étudiant", s'insurge le président de l'UNEF. Dans le sillage de la marche pour le climat, les étudiants ont également marché contre le réchauffement climatique, une fois de plus. De multiples revendications portées par une foule de manifestants hétéroclite.

