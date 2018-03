Cherbourg, France

"Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage". Au micro, Pascal Bésuelle, le porte-parole de l'intersyndicale, donne le ton. Il égraine le taux de grévistes dans les différents établissements scolaires du secteur. Vers 11 heures ce jeudi, le cortège est parti de la place Napoléon, devant la mairie.

⚠️ Entre 2200 (police) et 4000 (syndicats) manifestants dans les rues de #cherbourg#manif22marspic.twitter.com/u7TYsGWBx9 — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) March 22, 2018

Les manifestants entament un sitting boulevard Schuman à #cherbourg#manif22marspic.twitter.com/EiQjVRHPQ2 — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) March 22, 2018

Les drapeaux se comptent par dizaines. Des personnels de l'Arsenal de Cherbourg, des maisons de retraite, de la fonction publique... Au total, entre 2200 (police) et 4000 (syndicats) manifestants ont arpenté les quais en direction de la permanence de la députée La République en Marche de Cherbourg Sonia Krimi, pour défendre la fonction publique.

"_Les cheminots n'ont jamais eu de privilèges_. On entend beaucoup de mensonges. La prime charbon n'existe plus depuis 1970 ! On a même entendu dire qu'on avait une prime de chaussure. c'est faux, ça n'a jamais existé", lancent Jean et Jean-Marc, deux cheminots mobilisés.

"Étudiants, retraités, fonctionnaires en colère!" Les manifestants sur les quais de #Cherbourg#manif22marspic.twitter.com/TPVarZEJQg — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) March 22, 2018

"Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, de cette société là, on n'en veut pas", ont scandé les personnes mobilisées. Un cortège intergénérationnel. "Quand j'allais voir ma grand-mère qui était en maison de retraite, j'ai pu voir que les personnes âgées sont souvent très seules. Ce n'est pas faute des aides-soignantes. C'est juste qu'elles ne sont pas assez nombreuses. Le gouvernement n'investit pas assez pour le personnel", explique une étudiante.

A midi, une délégation a été reçue à la permanence de la députée, absente.

Les manifestants collent des affichettes et des revendications sur la façade de la permanence de la députée @Sonia_Krimi#cherbourg#manif22marspic.twitter.com/ujfHDZCJJB — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) March 22, 2018

650 personnes à Saint-Lô

Une manifestation qui a eu des conséquences sur les services publics : à Cherbourg-en-Cotentin, la majorité des écoles primaires et maternelles n'ont pas assuré la cantine le midi. Des perturbations sont prévues pour l'accueil périscolaire le soir. Sur le réseau Zéphir Bus, la matinée a été marquée par plusieurs perturbations sur les lignes : les arrêts "Hôtel de Ville" et "Place de la Fontaine" n'ont pas été desservis pendant plusieurs heures. La situation est revenue à la normale peu avant 13 heures.

Près de 650 manifestants dans les rues de Saint-Lô #Greve22marspic.twitter.com/Zi1g53D3qn — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) March 22, 2018

A Saint-Lô, les syndicats ont aussi mobilisé. Près de 650 personnes ont arpenté les rues de la cité préfectorale. Une troisième manifestation a lieu ce jeudi après-midi à 15 heures.